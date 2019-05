El Petronio no se moverá de la Unidad Deportiva Alberto Galindo

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, con funciones de conocimiento, dio el aval para la realización del Festival Petronio Álvarez en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, al sur de Cali.

El pasado 4 de marzo el Juzgado 27 Penal Municipal, con función de control de garantías, falló en contra de las secretarías del Deporte y Seguridad, Dagma y la Policía de El Lido y, a favor de un ciudadano que pedía tutelar el derecho fundamental a la tranquilidad ante el impacto auditivo que le generan las actividades que se realizan en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde está el Coliseo del Pueblo.



La municipalidad y el secretario del Deporte de Cali, Silvio Fernando López, impugnaron esa decisión para proteger la realización del Petronio Álvarez, el Festival de música más importante de todo el Pacífico colombiano.



“Es una actividad cultural dedicada a la música folclórica del Pacífico colombiano, no olvidemos que es un deber del Estado promover y proteger las riquezas culturales”, dice el fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali.



En la impugnación, el secretario del Deporte advertía que ningún escenario deportivo en Cali contaba con instrumentos que brindarán protección de insonorización porque su implementación resultaba muy costosa, si se tiene en cuenta el tamaño de los escenarios deportivos de la ciudad.



En el fallo del Juzgado 27 Penal Municipal se hacían recomendaciones para disminuir el impacto sonoro, ya que la tutela del ciudadano no estaba enfocada tanto a la actividad deportiva que se desarrolla en la Unidad Deportiva, sino a que la actividad cultural que se desarrolla en ese escenario tenga un menor impacto sonoro y un menor impacto sobre el espacio público.



En su momento, la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt, insistió en los acuerdos hechos con la comunidad de la zona (avalados por la Personería Municipal) y al que se sumará este año la barrera acústica que no elimina el impacto sonoro, pero que sí lo disminuye.



La secretaría de Cultura está en la búsqueda de un nuevo sitio para el Festival, lo que se ha pensado es que la Sociedad de Activos Especiales le entregue a la municipalidad el lote donde cada año se instala la ‘Ciudad de hierro’, al sur de la ciudad, para la realización de actividades culturales.



Según el ‘Estudio de caracterización como bien económico y cultural del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez’, realizado por la Universidad Javeriana de Cali, contratado por la OIM y que contó con el apoyo de la Usaid, en su última versión, movió 50.342 millones de pesos en la ciudad y en Ciudadela que se monta en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde se realizan los eventos, se movieron 20.000 millones.



El Festival, que se inició en 1997, generó el año pasado 1.636 empleos directos.



El aval también se dio para los eventos deportivos que se realizan en la Unidad Deportiva Alberto Galindo.