¿Quién era el patrullero que murió en emboscada a Policía en Tumaco?

Como un hombre valiente, muy colaborador y buen amigo describen sus superiores y compañeros de la Policía Nacional al patrullero Diego Andrés Moreno Espinosa, quien encontró la muerte en medio de las llamas en la noche del domingo, cuando regresaba de prestar sus servicios a la comunidad en el municipio de Tumaco, en Nariño. La patrulla estaba brindando acompañamiento en el traslado de los seis cadáveres de la masacre en esta región nariñense.

Desde hace 11 años, el policía Moreno Espinosa servía con orgullo a la Patria con el uniforme de la institución, la que lo había trasladado 10 meses atrás al puerto sobre el Pacífico nariñense para que continuara su misión.



Estaba regresando de la vereda del corregimiento La Guayacana, donde realizó tareas de apoyo a los familiares de los seis hombres que fueron asesinados en la noche del viernes por desconocidos en esa localidad.

Así quedó la patrulla en la que se movilizaban los uniformados atacados. Foto: Archivo particular

A la altura del sector conocido como Gualtal, en la vía que de Tumaco conduce a Pasto, el vehículo en el que se movilizaba el patrullero de 36 años de edad en compañía de otros tres uniformados, fue interceptado por varios sujetos que interrumpieron la marcha.



El informe policial señala que “aproximadamente 20 personas cerraron el paso de la patrulla y lanzaron un ataque con armas de fuego, acción criminal que provocó la respuesta inmediata por parte de los uniformados”.



De manera desafortunada el patrullero Moreno que iba en el asiento delantero del automotor no logró reaccionar y las balas de los atacantes hicieron impacto en su cuerpo y murió en el instante.



Por fortuna la misma suerte no corrieron sus compañeros Branh Nogales Cortés, Eduar Cortés Yela y Rubén Darío Cortes Caicedo, quienes resultaron heridos y fueron trasladados hasta el hospital San Andrés de Tumaco. Allí se recuperan satisfactoriamente.



“El vehículo institucional fue incinerado en un acto demencial por parte de los autores”, reveló el informe.



El organismo de seguridad desplazó este lunes hasta el sitio personal especializado para que adelante las labores de investigación e inteligencia criminal, orientadas a identificar y capturar a los responsables del ataque, con el apoyo de las Fuerzas Militares.



Hasta ahora la única pista que tienen las autoridades es que en esa región delinque el Grupo Armado Residual 'Óliver Sinisterra', disidente de las Farc.



El general Oscar Atehortua, director de la Policía Nacional, al referirse al hecho que calificó como una acción demencial de los criminales, reveló que “en un enfrentamiento con la Policía y estos delincuentes, tres de nuestros policías repelieron el ataque y lograron salir con vida, pero uno de ellos lastimosamente fue vilmente asesinado en el vehículo”.



Además expresó su “rechazo total a este hecho, cuyos autores son buscados para que sobre ellos caiga todo el peso de la ley”.



El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel Nelson Dabey Parrado, exaltó las calidades humanas del patrullero Moreno y sostuvo que había muerto en su ley, “cuando regresaba de realizar un acompañamiento a las familias del sector que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.



“Acompañamos y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia del patrullero que ofrendó su vida en cumplimiento de su deber”, aseguró.



También reaccionó el secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, quien dijo que todo ocurrió cuando la patrulla que escoltaba los cuerpos de las víctimas de la masacre en La Guayacana el pasado viernes, fue impactada por varios disparos y agregó “rechazamos contundentemente este y cualquier otro hecho de violencia que se presente en nuestro departamento”.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, reconoció el trabajo que durante todo el domingo había realizado el patrullero Moreno en compañía de los tres uniformados en el sector de La Guayacana.



“Habíamos solicitado el acompañamiento de nuestra Policía Nacional para el retorno de los familiares y de los cuerpos hacia el corregimiento de Llorente”, explicó la funcionaria, quien sobre la muerte del patrullero anotó que “es una persona más que expone su vida para cuidar a las de los demás, estamos muy tristes con esta situación”.



Este ataque se produjo pocas horas antes de la visita a Tumaco del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien este lunes luego de participar en una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, informó que en Nariño se han identificado 13 estructuras criminales, de las cuales 8 son disidencias de las Farc, otras 4 pertenecen al Eln y una más corresponde al Clan del Golfo.



“Esas personas que no quisieron someterse a la bondad del Estado a través de los acuerdos de paz, hoy están atacando esos acuerdos de paz a través del narcotráfico”



Para Ceballos “el gran problema que aqueja a esta zona del país es el narcotráfico, ocho grupos de las disidencias de las Farc que no quisieron acogerse a la paz ahora están desafortunadamente sembrando la violencia”.



