El Patinódromo de Cali se llamará Luz Mery Tristán: Concejo aprobó Proyecto de Acuerdo

El Patinódromo Mundialista de Cali, emblemático escenario del patinaje caleño recibirá el nombre de Luz Mery Tristán Gil.

Así quedó consignado en el Proyecto de Acuerdo 003 del Concejo de Cali, que luego de dos debates le rindió homenaje a la fallecida deportista. Su hija Valeria Valencia Tristán estuvo presente en el hemiciclo de la corporación, recorrió el escenario y recordó los momentos en que su mamá la acompañaba a animar a los deportistas desde la baranda.

“Desde antes de que se diera el cambio de nombre era bastante conmovedor, porque las últimas veces que estuve acá fue con mi mamá. Nunca había venido sola y se siente muy raro. Todavía me la imagino dando vueltas por acá o en las barandas gritándole a los patinadores: ‘hágale papito, hágale mijo, no pare’; corría por todo el borde y los perseguía. En mi caso, no estuve mucho tiempo acá, pero no olvido eso, además porque todo mundo la conocía, todo mundo la saludaba. Se siente muy lindo volver y más saber que el patinódromo va a portar el nombre de ella”, expresó.

Hubo homenaje a Luz Mery Tristán en el Concejo de Cali. Foto:Alcaldía de Cali Compartir

Aseguró que fue un lugar por el cual Luz Mery luchó para que se adelantara su construcción.

Haré todo lo que pueda para que se siga honrando su legado y resaltando el nombre de mi mamá.

“Lastimosamente después de que no está con nosotros y no puede estar aquí recibiendo el homenaje ella misma, sé que está viendo todo esto y va a estar feliz. Mi mamá luchó toda la vida por el patinaje, era su amor, su pasión; logró sacar adelante muchos patinadores, a mis hermanos también; es un ejemplo de mujer, madre, deportista y patinadora”, comentó.

En el escenario deportivo, Valeria también recordó que su mamá ponía su stand para vender productos deportivos.

“Yo le ayudaba, otras veces traía el carro y abría la bodega con las cosas; ella camellando como siempre, era su pasión, dando lo mejor que podía. Cuando se haga la inauguración va a ser muy emocionante, estoy muy agradecida con el Concejo, la alcaldía de Cali y, en general, con la Administración Distrital por hacer esto posible”, agrega.

La joven también contó que hubo alegría en su familia al enterarse de la noticia, y aseguró que es “un logro de ella, yo soy solo su representante ahora que no está, pero haré todo lo que pueda para que se siga honrando su legado y resaltando el nombre de mi mamá. Que el mundo sepa la persona que fue, eso nos va a hacer los hijos más felices del mundo; qué bueno volver a tener un mundial en Cali y que sea en el Patinódromo Mundialista Luz Mery Tristán”

Además, anunció que preparan detalles de lo que será la primera edición de la carrera atlética Luz Mery Tristán, programada para el 7 de abril.