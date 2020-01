‘Enlucir pista y sillas; mejorar luces y luego, palcos del Pascual’

El tiempo sigue corriendo para que Cali sea una de las subsedes de uno de los torneos deportivos más esperados en el país y en la misma capital vallecaucana: la Copa América. La ciudad le abrirá sus puertas a la Copa a partir del 14 de junio, cuando el estadio Pascual Guerrero será escenario del partido entre las selecciones de Brasil y Venezuela.

En este momento, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está pendiente de que el Pascual de Cali esté a punto con la iluminación y que no se presenten los temidos apagones, que ocurrieron, sobre todo, en encuentros futboleros del año pasado y que pusieron a tambalear la subsede para la Copa continental.

Iñaki Álvarez, coordinador de Operaciones de la Conmebol Copa América 2020, dijo que el estadio debe contar con la iluminación para evitar contratiempos durante la Copa. El alcalde Jorge Iván Ospina le dijo al delegado que se debe tener confianza en Cali y recordó que fue sede del Mundial de Fútbol Sub 20 de 2011, además de que el Pascual también será sede de más de un partido internacional por la Copa Libertadores, teniendo en cuenta, que el América de Cali tendrá que disputarla en su ‘casa’.



El alcalde Ospina les ratificó ayer el compromiso a delegados de la Conmebol, durante una visita al Pascual Guerrero, en cuanto a que el estadio no tendrá problemas, especialmente, con la iluminación. También dijo que habrá dos momentos, uno de embellecimiento del Pascual, con sus sillas, pista, baterías sanitarias y barandas antes de la Copa. “Después de la Copa vamos a terminar palcos de una tribuna del estadio”, agregó.



Así lo sostuvo, además, el secretario de Deporte municipal, Carlos Alberto Diago, al recordar que Cali ha sido epicentro de otros eventos de envergadura, como los Juegos Mundiales, en 2013. Además de que enfatizó en que Cali recibirá a miles de deportistas de 41 países el año entrante por los Juegos Panamericanos Junior.



A su vez, el Alcalde indicó que habrá una inversión no solo en el Pascual, sino en toda Cali de unos 10 mil millones de pesos, que tiene que ver con lo deportivo, lo social y lo turístico.



El mandatario de los caleños indicó que estos recursos van destinados al embellecimiento del Pascual y la ciudad. “El estadio tiene un arrendamiento y firmaremos con la Conmebol para que lo opere en el marco de la Copa América”, añadió. Así mismo, de acuerdo con la Secretaría de Deporte de Cali, el año pasado se adquirieron insumos para cambiar 198 luminarias, al tiempo que en ese 2019, la Gobernación anunció 1.500 millones de pesos para el Pascual.



El secretario de Deporte local, Carlos Alberto Diago, dijo que este año, la Gobernación y el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle) deben instalar dos UPS en el estadio. Son como unas baterías, según el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, para evitar que con los cambios de energía hayan apagones.



Pero, la inversión de la Gobernación e Indervalle en la iluminación del Pascual les apunta a la Copa América, a la inauguración de los Panamericanos de 2021 y a que Cali sea subsede del Mundial de Fútbol Femenino en 2023 que la Nación está gestionando. López dijo que Indervalle haría los diseños para luces, pensando en 2023.



CALI