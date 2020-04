Siete llamados a ser artesanos de paz y fuertes ante adversidad

Cuando en todo el mundo, la Iglesia Católica conmemora la Pasión de Jesús en cada Viernes Santo, el Sermón de las Siete Palabras cobra sentido, según el momento crucial de la vida de los mismos feligreses.

Esta vez, cuando todo el país está sumido en una incertidumbre, con impactos económicos y el temor al coronavirus por lo que sigue la cuarentena ordenada por el presidente Iván Duque y los templos en esta Semana Santa permanecen cerrados, el Sermón ofrece un significado.

Así lo deja claro el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cali, el sacerdote Luis Fernando Rodríguez Velásquez.



Al referirse a la primera palabra: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’ explica: "¿Cómo no sentir una extraña alegría al escuchar de tus labios la súplica de perdón hacia quienes te crucificaron, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”? Al escucharlas hoy, no solo siento alegría por tu infinita misericordia, sino que siento vergüenza porque sigo pecando, porque sigo siendo motivo de sufrimientos para ti".



"Nos enseñaste que es necesario perdonar en todo momento, incluso a quienes nos hacen mal. Desde la cruz, Cristo del perdón, nos mueves a reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. Has que seamos artesanos de la paz y de la reconciliación de nuestros pueblos, de nuestras familias y a hacer el propósito de una enmienda saludable, para bien propio y de todos los que nos rodean".



Sobre la segunda palabra, ‘Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el Paraíso', el obispo Rodríguez Velásquez dice: "Seguramente el ladrón que te acompañaba en el mismo suplicio, dejó que tu palabra de intercesión traspasara su corazón, para implorar tu clemencia: “Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”.



"Hoy, con ojos llorosos, te decimos: ¡acuérdate Señor de nosotros, míranos con piedad. Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida! ¡Llévanos contigo!, pero antes ayúdanos a hacer de nuestro mundo el anticipo de las realidades eternas. Tú mismo lo dijiste en el inicio de tu ministerio: “Conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado” (Mt. 4, 17)".



La tercera palabra es ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice el discípulo: ‘Mujer, ahí tienes a tu madre’. Al respecto, el Obispo Auxiliar indica: "Ayer, junto a tu cruz estaba la valiente mujer, María. Hoy, junto a tu cruz, estamos los débiles y confundidos discípulos, que anhelantes queremos escuchar de nuevo tu palabra: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Así como Juan acogió a tu amantísima madre en su casa, hoy nuestras casas, nuestros hogares, nuestros corazones, acogemos a María, y la reconocemos como nuestra madre y protectora".



"A María nos encomendamos para que nos enseñe también a ser fuertes como ella en medio de la adversidad, sobre todo ahora, cuando temerosos, debemos afrontar la pandemia del coronavirus.



Que tu Madre, la Madre del dolor, no se aparte nunca de nosotros, e interceda por las mujeres que sufren la soledad, el abandono, la violencia, el desamor".



La cuarta palabra es ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’. El Obispo dice: "Señor, la imagen del Crucificado de San Marcelo, en Roma, y hoy tu imagen en esta Iglesia Catedral, parecen estar solas. Una plaza de San Pedro totalmente vacía, una catedral, como todas en el mundo, vacía de gente. Das la impresión de estar solitario. Cualquiera podría gritar lo mismo que tú, “¿Dios, Dios mío, por qué me has abandonado? Pero ni la plaza de San Pedro, ni nuestros templos están vacíos. Nuestra presencia espiritual es masiva. Llena los nuevos templos que son nuestras casas, con nuestras familias".

"Tu grito no lo decías por ti, estoy seguro. Lo decías por nosotros. Llevas al Padre el lamento de quienes creemos que lo hemos perdido todo. De quienes incluso desde mucho antes del coronavirus, padecen la plaga del desempleo, del hambre, de la enfermedad, de la injusticia y la iniquidad".



"Gritas para interceder y para renovar en nosotros la confianza en que todo esto pasará. No permitas que en el tiempo de la prueba, nos venza el miedo y perdamos la fe. Reconfórtanos, Señor.



Al mencionar la quinta palabra, ‘Tengo sed’, el prelado señala: "Tú, el varón de dolores, después de una jornada larga de suplicio y escarmiento gritas “tengo sed”. Es cierto, no solo tienes sed, seguro tienes también hambre. Gastaste todas las pocas energías que tenías cargando con la cruz que nosotros pusimos a tus espaldas".



"Hoy, como tal vez nunca lo habíamos sentido con tanta fuerza, escuchamos el grito de tantos hombres y mujeres, ancianos y niños que como tú tienen hambre y sed. Se parecen en algo a la mujer samaritana, que en el pozo de Jacob, pide el agua para calmar su sed; pero tú, también sediento, le diste el agua de la vida, y te hiciste alimento de salvación. El sediento da de beber. Porque tienes hambre y sed de nuestra salvación, de nuestra fe en ti".



"Pero Señor, hoy, te pido: convierte los corazones de piedra de tantos que solo buscan sus intereses personales y olvidan el dolor y el hambre y las necesidades de los demás. Que tu sed se transforme en abundancia de bienes para todos".



"Globaliza la solidaridad, globaliza el amor y la caridad. Calma nuestra hambre y sed de ti. Has que los sin techo y sin comida, lo obtengan. Escucha Señor este clamor que hago en nombre de todos los que sufren".



La sexta palabra, ‘Todo está cumplido’, el Obispo explica: "Cristo del patíbulo, un día dijiste a los discípulos: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn. 4, 34). Es verdad. La obra de Dios es que creamos en ti, y así podernos salvar (cfr. Jn. 6, 29). Tú pasaste haciendo el bien, curando a los enfermos, expulsaste demonios, sanaste a tantos. Pero muchos no creyeron en ti, ni por tu Palabra ni por tus obras. Hiciste todo lo que tenías que hacer, y lo hiciste bien. Por eso, en los estertores de tu existencia pudiste decir: 'Todo está cumplido'".



"La muerte es una realidad que nos va a llegar a todos, solo que no sabemos ni cuándo ni cómo. En estos tiempos de pandemia, la sentimos cercana, sentimos como si ella nos estuviera hablando y preguntándonos ¿estás listo? Hermanos, ¿podríamos decir como Jesús que todo está cumplido?"



Las palabras del moribundo nos tienen que ayudar a hacer examen de conciencia, para que revisemos nuestras actuaciones, y si fuimos honestos, transparentes, responsables, caritativos, sinceros, respetuosos de la vida, de los demás y de la creación.



"En esta tarde, compungidos, pero agradecidos, encomendamos la vida de tantos hermanos que la están dando a causa del coronavirus en el mundo entero: pienso en los médicos, el personal de enfermería, los terapistas respiratorios, los transportadores, los directivos de los centros de salud, y hasta aquellos que trabajan en los cementerios. Pienso también en la brigadas de hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos y religiosas, policía y ejercito que están llevando a los hogares mercados y subsidios. Protégelos del contagio y fortalécelos en su cansancio. Ellos, como tú, lo están haciendo todo bien".



"Hoy te decimos que te recordamos como el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por todos. Has posible que al final de nuestra vida, podamos escribir un epitafio con el expresemos que hemos sido hombres y mujeres de bien. Que como tú, que lo hiciste todo según el plan de Dios y no temiste a la muerte, también nosotros la abracemos con amor".



La séptima y última palabra es ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’, y dice al respecto: "“Todo llega a su fin. Ahora, cuando las sombras de la muerte han invadido tantos países, tantos corazones, nos toca proclamar la victoria de la esperanza, arrancar a las cenizas del corazón una chispa de vida y de fuerza para el mundo, una voz de paz y de confianza. A su retorno a la Casa del Padre, Jesús toca a la puerta del Reino con el madero de la cruz, llevando cautiva, mejor, cautivada, toda la humanidad” .



"Exhausto, sin fuerzas, cerraste tu peregrinar como hijo de hombre para comenzar la nueva vida como Hijo de Dios glorificado, volviendo al lugar de donde viniste. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Vuelves a la casa que nunca dejaste y nos regalas el espíritu que habías prometido. Inauguras una nueva presencia, con la que nos hablas en todo momento".



"Jesús, mueres para vivir en medio de todos. Mueres para vencer al enemigo. Mueres para derrotar al maligno que nos atormenta".



