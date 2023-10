Estos son los desafíos que tendrá que enfrentar el alcalde electo de los caleños

Llegó la hora cero, tras una intensa campaña de candidatos a la alcaldía de Cali y en todo el Valle que cada vez más ha subido de tensión, entre hechos violentos, amenazas y pullas en toda la región.

Frenar los hurtos, el sicariato y la criminalidad en Cali; que el MIO supere la crisis y que la ciudadanía pueda movilizarse en un medio de transporte seguro, que pase a tiempo y que circulen más buses o que existan otras alternativas que complementen el masivo, así como reducir la elevada tasa de desempleo y de informalidad, son los grandes retos a los que se enfrentará el alcalde de la capital del departamento que hoy resulte electo.



Y aunque en el tarjetón, los caleños se encontrarán con 10 candidatos, este 29 de octubre, el próximo mandatario saldrá de entre ocho opciones: siete hombres y una mujer, luego de que Diana Rojas y Wilson Ruiz declinaron en su aspiración para unirse a la campaña de Alejandro Éder.Los ocho candidatos son Miyerlandi Torres, de Un Renacer para Cali; Éder, del movimiento Revivamos Cali; Roberto Ortiz, de Firme con Cali; Heriberto Escobar, del partido Gente en Movimiento; Danis Antonio Rentería, de Colombia Humana - Pacto Histórico; Déninson Mendoza, de Independientes; Édilson Huérfano, del movimiento Fuerza Ciudadana, y Wilfredo Pardo, del partido Liga Gobernantes Anticorrupción.

Operativos con el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, y la Policía. Foto: Alcaldía de Cali

Disparados hurtos a personas

Una de las mayores preocupaciones en Cali son los grupos armados organizados y la comisión de delitos. En el último año se presentaron 24.403 denuncias de hurtos a ciudadanos de a pie, la cifra más alta registrada en 18 años, de acuerdo con el programa Cali Cómo Vamos, que recopila datos de la Alcaldía y de la Policía. Es una cifra récord, si se tiene en cuenta que en 2021 se contabilizaron 18.965 de estos hurtos frente a 13.524, en 2020, y 20.608, en 2019.

Autoridades en un consejo de seguridad en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

En cuanto a los homicidios, aunque han mostrado una tendencia a la baja, según la secretaría de Seguridad del distrito, el Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas y el Observatorio de Seguridad de Cali, no dejan de generar alerta.

El año pasado, 989 personas fueron asesinadas en la ciudad; entre enero y mayo de este año iban 426, y a octubre, más de 800. Es por ello que el secretario de Seguridad distrital, Jimmy Dranguet, y el comandante de la Policía Metropolitana, general José Daniel Gualdrón, anunciaron la meta de más operativos para no superar los 1.000 homicidios al final del año.

Filas en estaciones y paraderos del sistema masivo MIO Foto: Concesionario del MIO

Los obstáculos en movilidad

Cali no ha podido desde hace 14 años que el sistema de transporte MIO brinde el servicio ideal. Es tal la crisis, al tiempo que se agravan las relaciones entre la alcaldía de la ciudad, Metrocali y los tres de los cuatro concesionarios privados que prestan el servicio.



Los escollos siguen cruzándose en su ruta, pese a planes de salvamento que han dejado pocos resultados.



En 2018, el entonces alcalde de Maurice Armitage presentó el plan de modificar los contratos con los operadores (Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, ETM y Unimetro –este último, en proceso de liquidación), sobre todo, por el desfase tarifario, es decir, la diferencia por el costo que paga el pasajero y el monto restante que cubre la Alcaldía para transportarlo. Todo el valor es de 6.000 pesos y el usuario paga 2.700, por lo que cada año empieza la puja entre los transportadores y el distrito, reclamando a tiempo esa diferencia.



En 2019, el MIO llegó a transportar a 450.000 pasajeros diarios, luego a 438.000. Desde la pandemia y el paro, el sistema sigue de capa caída. No se superan los 400.000 usuarios al día. Luego vino la millonaria demanda de GIT Masivo, cuyo Tribunal de Arbitramento obligó a Metrocali a pagarle más de 185.000 millones de pesos desde 2019, pagos y acuerdos que aún están sobre la mesa para ver si en este 2023 se puede superar ese saldo en rojo.

Invasión del carril del MIO en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo recientemente: “Los operadores del MIO recibieron en los últimos cinco años más de 600.000 millones de pesos y no he visto el primer articulado repotenciado o nuevo, y dicen querer a Cali y no pasa nada”. Si se toma en cuenta desde el 2016, cuando fue el año de creación de uno de los salvamentos, el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde), el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, sostuvo que el distrito les ha entregado más de 1,8 billones de pesos a los concesionarios para garantizar el funcionamiento del sistema.



Ante esto, los operadores respondieron: “Alcalde, los ingresos recibidos por GIT Masivo se destinan a cubrir el costo de la operación y el pago al banco por la compra de los buses; prácticamente no generan excedentes. El 40 por ciento proviene del recaudo de la tarifa al usuario y el 60 por ciento restante proviene del Fesde que pone el municipio”. Agregaron que GIT Masivo vinculó cuatro buses articulados nuevos, “uno de ellos eléctrico (uno de los pocos en todo el mundo) y nueve buses alimentadores eléctricos, en los últimos tres años”.

Ventas en calles del centro de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Crece la informalidad

Según la Cámara de Comercio de Cali (CCC), la tasa de desempleo de la ciudad fue 10,9 por ciento, entre junio y agosto pasado, registrando un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.



Mientras que la tasa de desempleo juvenil fue del 18,1 por ciento, inferior en 1,9 puntos porcentuales a la del mismo trimestre de 2022. Sin embargo, fue la más alta de desempleo entre jóvenes de las cinco principales ciudades y áreas metropolitanas de todo el país.



Este panorama se complementa con el de ‘EnCALIpedia’, del Observatorio de Políticas Públicas (Polis), de la Universidad Icesi, que señala que pese a que Cali es la tercera ciudad de Colombia, aloja a una población cuyo nivel socioeconómico es bajo. Añade que Cali se devolvió a la década pasada en niveles de pobreza, tras la pandemia.

Mientras que en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) y la Fundación WWB Colombia, indicaron que la cuarta parte de la población vive de la informalidad. El 85 por ciento de emprendedores está en estratos 1, 2 y 3. Cuatro de cada 10 negocios se localizan en el oriente caleño.

Marcha contra la violencia de género. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Reto por violencias de género

La situación de las mujeres en la capital vallecaucana es otro de los asuntos que deberá atender el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad.



El Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), de la Universidad Icesi, priorizó tres retos. Son situación de cuidado, violencias basadas en género y autonomía económica.



En situación de cuidado, según la coordinadora del OEM, María Camila Hernández, cuatro de cada 10 mujeres en Cali no dedican tiempo diario para actividades de autocuidado.



El dato surge de una encuesta realizada por el OEM y los motivos obedecen, en gran medida, a que tienen una alta carga de cuidado en sus hogares: deben estar pendientes de las tareas domésticas, de los hijos, de los padres, de personas con discapacidad o, incluso, de familiares de sus parejas.



“Es urgente implementar un sistema distrital de cuidado que surja del sistema nacional propuesto desde el ministerio de la Igualdad del actual Gobierno Nacional para alivianar estas cargas, con el apoyo del Estado y de toda la sociedad. Las labores de trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres les restan posibilidades para sus autonomías”.



En cuanto a las violencias basadas en género, según Medicina Legal, Cali aporta el 10 por ciento de los homicidios a mujeres registrados en todo el país. A esto se le suma que una de cada cuatro mujeres ha sido tocada, besada o manoseada sin su consentimiento y en más del 60 por ciento de las veces, el responsable fue un desconocido. En cuanto a la percepción, la cuarta parte está de acuerdo con que quienes siguen con sus parejas después de que las golpean es porque experimentan gusto.



Natalia Escobar, doctora en Ciencias Sociales, dijo que “Cali está en deuda con fortalecer las rutas de atención. También es urgente mejorar sistemas de información y crear centros de acogida”.



En autonomía económica, menos de la mitad de las mujeres en Cali (42,5 por ciento) tienen un trabajo remunerado y entre las que sí lo tienen, el 58 por ciento gana menos de dos salarios mínimos mensuales.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI