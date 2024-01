Este es el nuevo acuerdo de Metrocali y su mayor acreedor para evitar la liquidación

El sistema de transporte público de Cali sigue en un laberinto y lo ha estado durante más de una década, inclusive desde que empezó su operación en la ciudad.



Es una crisis por la cual se buscan salidas dentro de la fase de la reestructuración que el masivo viene enfrentando, teniendo en cuenta la ley 550 de insolvencia económica desde 2019, así como deudas, demandas y laudos arbitrales contra el masivo.

Esta reestructuración se estableció por la demanda que en 2018 arrancó en más de 165.000 millones de pesos del operador GIT Masivo –uno de los tres privados que prestan el servicio- y que hoy está en más de 240.000 millones, lo que obligó la ley de insolvencia.



En febrero, junio y octubre del año pasado se llevaron a cabo las primeras revisiones para ir haciendo los pagos que en ese entonces correspondió a la anterior administración distrital.

Filas en estaciones y paraxderos del sistema masivo MIO Foto: Concesionario del MIO

Tras la más reciente reunión entre el actual presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, con directivos de GIT Masivo, el mayor acreedor del ente gestor, se llegó a un nuevo pacto que le permita al mismo distrito encontrar esa salida a un laberinto, en medio de la crisis del sistema que rueda desde hace más de una década en la ciudad, inclusive desde el inicio de la operación de los buses, sin que se cumpla la meta.



Ese pacto, de acuerdo con el presidente de Metrocali, es un plazo de seis meses para diseñar y sellar una propuesta de pago viable para ambas partes.



Según el funcionario, el acuerdo alcanzado permitirá a Metrocali contar con este plazo para concebir la propuesta definitiva que presentará a GIT, la cual se dará a conocer en junio próximo y estará acompañada de un pago por valor de 9.000 millones de pesos, de los 240.000 millones que la entidad adeuda al concesionario desde julio de 2019, cuando un tribunal de arbitraje dictó dicha cuantía.



“Con esta iniciativa, el equipo de Metrocali comienza a mostrar resultados positivos en el marco de confianza que se ha venido generando entre la nueva Administración y los operadores del MIO, luego de varias reuniones en las que el ente gestor ha recibido el apoyo del alcalde Alejandro Eder”, destacó Rengifo.

MIO en el norte de la ciudad, cerca de la Torre de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

El pago pactado es el tercero que se hará a GIT Masivo para cumplir con lo

ordenado por el Tribunal de Arbitramento, toda vez que, en 2023, la administración

anterior realizó dos pagos que sumaron $ 10.000 millones.



Parte del compromiso de ponerse al día significa cancelar $ 66.000 millones por

concepto del diferencial tarifario que la administración saliente dejó sin pagar a los

operadores de transporte del MIO. Estos recursos corresponden a la vigencia de

2023 y el plazo acordado para su pago es hasta el 17 de abril de este 2024.



El pago a tiempo del diferencial tarifario correspondiente a la actual vigencia, que

deberá estar al día a partir del 15 de abril, es la otra parte del compromiso y es

fundamental para que el servicio del MIO mejore.



El MIO en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Lo anterior requiere disponer los recursos faltantes para apalancar durante 2024 el Fondo de Estabilización y Subsidio de la Demanda (Fesde), dinero que la administración pasada no apropió en su totalidad.



Con dichos recursos los operadores de transporte del MIO, Blanco y Negro Masivo,

GIT Masivo y ETM, incorporarán 15 buses mensuales a la flota operativa del

sistema masivo, lo que, se espera, redunde en una mejoría en la prestación del

servicio a los usuarios.



“Este es el primer paso que damos para reconstruir no solo la confianza y las buenas

relaciones entre el ente gestor y los operadores, sino también para revivir el MIO y

pasar de un sistema masivo atrasado en sus pagos y con mal servicio, a un sistema

masivo al día con los pagos y poder exigir un mejor servicio para el beneficio de sus

usuarios”, afirmó el presidente de Metrocali.



En el transcurso de las últimas alcaldías, sus funcionarios han coincidido en que las metas de poner a rodar más buses han sido casi que imposible de alcanzar, al tratar de sacar a diario 911 automotores, como era la propuesta inicial del MIO. Hasta noviembre de 2018 circulaba un promedio de 655.



Además, el MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio.



En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.

Policía en estación del MIO. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Según los operadores, tras una reunión la semana pasada con el alcalde Alejandro Eder, luego de que la Administración pagó la deuda de 80.000 millones de pesos por ese desfase tarifario antes de que finalizara el año pasado se podrían sacar 720 buses a las calles. No obstante, Eder aspira a que sean 800.



Al tiempo, los cuatro concesionarios de esa época -Unimetro entró en liquidación a finales de 2022, quedando tres operadores- han venido recibiendo recursos de las administraciones para cubrir el costo del traslado de cada pasajero en la capital vallecaucana, como quedó acordado en uno de los planes de salvamento en 2017 con guiño del Gobierno Nacional, pues el pasaje de cada usuario corresponde a casi la mitad de todo el valor.



Ese desfase o diferencia tarifaria es la que los últimos dos mandatos, el de Maurice Armitage y Jorge Iván Ospina, habían intentado subsanar, en medio de cuestionamientos y rifirrafes entre las alcaldías de turno y los mismos operadores privados del sistema por estos recursos. Según la última administración distrital, la ciudad giró más de 800.000 millones de pesos en seis años.



De acuerdo con ProPacífico, es necesario precisar el impacto de la compra de flota en el descargue de la tarifa en diferentes horizontes de tiempo. Además se espera tener más claro el panorama sobre los montos anuales del subsidio a la demanda (FESDE) destinados a la operación, mientras se reduce la brecha entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica.



Por último, es necesario contar con una estimación sobre los recursos requeridos para conciliar con los operadores con los que se tienen disputas contractuales, así como para replantear los esquemas de retribución.



