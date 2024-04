El nororiente de Cali espera salidas a grave apagón

Cuando Enrique Román se dio cuenta de que no había energía en su casa, en el barrio Los Parques Barranquilla, pensó que sería un daño que no implicaría una suspensión de no más de dos o tres horas. Este caleño quedó sin el servicio a partir de las 8:30 de la mañana del pasado 2 de abril.

Asumió que la falta de luz era por las intensas lluvias de ese martes que se precipitaron en el barrio de la comuna 5 y en otras zonas de Cali, pues hubo inundaciones en el sur y en el suroriente, así como semáforos apagados en sectores, por ejemplo, de la calle 16 entre carreras 66 y 80.

En esta zona de Los Parques Barranquilla también hubo caos vehicular, porque los semáforos quedaron prácticamente ‘muertos’. Fue así que con el paso de las horas aumentó la preocupación de una emergencia que se extendió a más de 140.000 hogares en el nororiente caleño.

La situación fue crítica en algunos conjuntos de apartamentos de la comuna 5, pues en ciertos casos dependen de la energía para el bombeo de un acueducto comunitario para que el agua ascienda a los últimos pisos. Además, el servicio de internet se afectó y los teléfonos celulares se descargaron, dejando a familias incomunicadas, pues son muy pocas las viviendas que aún conservan la telefonía fija por parte de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Fue así que el caos se fue extendiendo hasta que los moradores de toda esta comuna 5 comprendieron que el problema lo generó el incendio de la subestación San Luis, por el nombre del mismo sector que surte de energía al nororiente de la capital vallecaucana.

Empresa toma medidas. Foto:Emcali Compartir

La subestación se encontraba en Pance, debido a unos mantenimientos que se estaban realizando en los transformadores

De hecho, según Emcali, por el incendio de hace dos días, los barrios Guaduales, Chiminangos y Alcázares habían amanecido ayer sin el servicio. Sin embargo, vecinos de barrios, como Los Andes y Salomia manifestaron que seguían sin contar con la energía. También se afectó la población de los barrios Floralia, Carmelo, Petecuy, Chiminangos, Guaduales, Paso del Comercio, Samanes, Ciruelos, Esmeralda, Los Álamos y Calima y, por supuesto, San Luis.

Ante el grave panorama de casi 48 horas, el subgerente de Distribución de la gerencia de Energía de Emcali, Mario Ocaña, dijo que trasladó la subestación móvil de Pance, ubicada en el otro extremo de la ciudad. Desde el sur fue desplazada dicha subestación para restablecer gran parte de los circuitos pendientes con los 40.000 usuarios de energía. En total, el incendio causó apagones en barrios correspondientes a más de 10 circuitos de energía.

“La subestación se encontraba en Pance, debido a unos mantenimientos que se estaban realizando en los transformadores de dicha subestación y se transportó vía cama baja hasta la estación San Luis para hacer los acoples necesarios desde la línea de 115 kilovoltios para habilitar los circuitos”, dijo el funcionario.

Medidas de contingencia

“De esta manera y con toda la disposición del personal técnico de Emcali se están realizando las medidas pertinentes para restablecer el servicio y normalizarlo lo antes posible”, anotó. El subgerente explicó, además: “Las subestaciones móviles tienen una atención de entrada de 115 kilovoltios y la salida es de 35 kilovoltios. Tienen una potencia amplia en megavatios para abastecer y ser parte de la solución. En este momento tenemos que subsanar para restablecer el servicio”. Un kilovoltio es una unidad de potencial y de fuerza electromotriz que equivale a 1.000 voltios.

El subgerente Ocaña expresó: “Estas móviles están indicadas para resolver situaciones como la que se está presentando actualmente, además ayudan con los mantenimientos propios que se deben realizar en las subestaciones fijas”.

Ocaña dijo que se estaban tomando medidas de contingencia para brindar soluciones a esta emergencia que generó caos en el nororiente.

Carolina Bohórquez

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

