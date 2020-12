El negocio de pases con instructores muertos y alumnos fantasmas

Hay escuelas de enseñanza en zonas del Valle del Cauca y en el resto del país donde la Policía de Tránsito y Transporte ha venido detectando, desde los últimos dos años a instructores de manejo que 'se levantan de sus tumbas' para certificar que un alumno está capacitado en estar frente a un volante.

Además de estas suplantaciones con firmas de los finados, la parafina y la goma se han vuelto útiles para que quienes se volvían 'alumnos' interesados en obtener de sus licencias de conducción, pero solo acudiendo apenas el primer día de las clases y luego no volvían durante 15 días para al final regresar, pero para recoger la licencia de conducción.

Pero para la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte no solo se trata de personas que buscan estos locales como escuelas de enseñanza que, aparentemente, cumplen con los lineamientos de las secretarías de Movilidad y de Tránsito en todo el territorio nacional.



La ministra de Transporte, Ángela Orozco, indicó que con las autoridades y la Superintendencia de Transporte se ha venido impulsando una ofensiva para ponerle freno a sitios que funcionan como escuelas, con permisos legales, pero que a la hora de sustentar las clases a estudiantes con instructores calificados quedan en entredicho. Ya se han identificado escuelas con estas anomalías, pero también, bandas organizadas para cometer falsificaciones y fraudes.

#TranspórtateConLegalidad | "El Gobierno están interviniendo los delitos que afectan la legalidad. Esto permitió poner al descubierto organizaciones delincuenciales que expedían licencias de conducción de manera fraudulenta": Ministra @orozco_angela. pic.twitter.com/tljLR25uGs — MG. Carlos Rodríguez Cortés (@TransitoPolicia) September 29, 2020

También se trata de entregar falsas capacitaciones a quienes buscan convertirse en instructores de manejo.



Es toda una actividad ilícita que mueve en un año más de 1.000 millones de pesos, teniendo en cuenta costos de cursos que oscilan por persona entre los 650.000 y los 800.000 pesos.



Según la Policía de Tránsito y Transporte, más de 2.000 personas en este año han sido alumnos con licencias irregulares, porque estuvieron ausentes y no utilizaron vehículos de enseñanza para sus prácticas antes de obtener los pases. Sin embargo, estas personas recibieron sus licencias y no se habrían ubicado para verificar si cuentan con los conocimientos idóneos y el manejo responsable de automotores.



El organismo de seguridad también informó que 5.300 personas han sido detenidas en lo que va de este año por tener presuntos vínculos con 11 grupos señalados de falsedad en documento público y falsedad en persona; concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas de información, fraude procesal.



Son grupos que han estado operando, principalmente, en Bogotá, pero también en otras ciudades de Cundinamarca, así como en ciudades intermedias del Valle del Cauca, como Florida, en el sur de la región, además de municipios en Quindío, Risaralda, Neiva, Cesar, Meta y Boyacá.



Esta información coincide con la que también, la Superintendencia de Transporte ha venido recopilando, siguiendo el rastro a las operaciones de escuelas de enseñanzas con alumnos dudosos por no ir a sus clases manejo.



Fue por ello que la semana pasada, la Superintendencia de Transporte, con base en informaciones de la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte, suspendió 13 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), en nueve ciudades del país.



La razón, porque presuntamente, estarían certificando alumnos sin haber cumplido los requisitos establecidos.

¿13 escuelas de enseñanza con estudiantes fantasmas?

Con información remitida desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), así como por parte de los operadores del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), se detectaron estas 13 escuelas que, presuntamente, estarían usando impresiones dactilares de personas, plasmadas en parafina, para registrar la asistencia de los alumnos. Algunas ofrecían en el pasado hasta combos de cursos para refrendar la licencia a menos de 150.000 pesos.



Como medida, la Superintendencia les suspendió los permisos de funcionamiento durante seis meses, por considerar los riesgos que se generan a usuarios y a la comunidad. Además, también habría supuestas suplantaciones de instructores en los certificados.



El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, dijo: “Todos los organismos de apoyo al tránsito deben entender que si la Policía o la Superintendencia, o alguna otra autoridad descubre este tipo de maniobras fraudulentas, se les aplicarán severas consecuencias, incluyendo no solo sanciones administrativas, sino también penales”.



Una de esas escuelas está en Florida con cursos en conducción B1, C1 y C2. Allí, de acuerdo con la Policía de Tránsito, sus dueños rechazaron los señalamientos, les mostraron los vehículos de enseñanza y las instalaciones con los respectivos pupitres y salones de clases. Esta escuela lleva unos seis años de funcionamiento.



CALI