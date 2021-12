¿Es Poseidón, el dios griego del mar y los terremotos?

No. Es el dios supremo de la mitología griega. ¿Es Zeus?



Son algunas de las preguntas que se formulan quienes se detienen frente al mural más grande del mundo, hecho solo con lápiz de grafito en una de las fachadas del hotel Oasis, en Roldanillo.



Es allí, en el municipio del norte del Valle del Cauca, otros espectadores llegan a afirmar asombrados y con toda certeza que no, que la figura dibujada en la pared es el recordado maestro Ómar Rayo que ha hecho que Roldanillo sea un ícono del arte más allá de las fronteras.



A lo lejos sonríe un artista urbano. El mural lo creó con otros 12 artistas, a punta de 1.200 lápices y que abarca 84,86 metros cuadrados, en la carrera 6 con calle 14.



Esta iniciativa empezó con la idea de Julián Castillo y todo un trabajo de 13 artistas, en Roldanillo.



El mural tardó 48 días en estar terminado.



“Se generan diversos significados. Para unos, una de las figuras para representar fue la de un dios y para otros es el maestro Rayo”.



Pero su sonrisa se combina con el orgullo, cuando muestra el certificado de Guinness World Records que acredita esta gigantesca obra con un récord jamás antes visto.



El artista cuenta que estuvo buscando y buscando, si en algún rincón del país o del mundo había un mural hecho solo con lápiz.



“Así que lo inscribí y dieron el certificado”, dice.



Esta titánica tarea, para algunos quijotesca, empezó con la ayuda de amigos, algunos que aprovecharon su tiempo libre y admiraron la iniciativa, tanto que el equipo de 13 artistas llegó a ser de unas 20 personas con camarógrafos que grabaron cada momento de elaboración.



“Este mural tiene dos personajes que siempre me han gustado. La parte femenina.



Pero también representa muchas cosas más. Muchos dioses, puede. Me han

preguntado si se trata de alguno de ellos”, sigue contando.



Esa parte femenina también ha despertado preguntas sobre quién puede ser. Inclusive hay quienes dicen que sería Batichica o Batwoman porque parece llevar un antifaz. O también otro personaje de historietas. Por qué no Gatúbela.



“Este reconocimiento llegó después de todo un proceso de enviar fotos y testimonios que dieran fe de que es un mural único, hecho solo con lápiz y con amigos”, dice Castillo.



El artista roldanillense vuelve a sonreír y dice que este reconocimiento mundial le ha traído más trabajo y personas que creen en su talento y en el de sus amigos, atrayendo a propios que lo felicitan y a turistas en este Roldanillo lleno de arte.



CALI