El municipio de Cali apelará el millonario fallo por el Masivo

La orden de pagar más de 110.041 millones de pesos al concesionario GIT Masivo cerró dos años de discusiones con Metrocali. Pero la administración de Cali empezó a revisar las alternativas ante ese laudo de un Tribunal de Arbitramento.

La noticia motivó desde polémica política hasta rechazo de veedores porque consideran que los operadores no han garantizado un servicio.



En principio, el alcalde Maurice Armitage, y el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, afirmaron el Masivo Integrado de Occidente (MIO) seguirá en su ruta tras un plan de salvamento, que días atrás firmaron Blanco y Negro Masivo y ETM, que pretendían más de 400.000 millones de pesos.



La notificación del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio fue, de todos modos, un ‘baldado de agua fría’ tras dos años de pleito con GIT Masivo. El concesionario planteó más de 40 exigencias a Metrocali porque no se habían cumplido condiciones para que el sistema fuera viable, como el reconocimiento de la diferencia entre tarifa técnica y tarifa licitada desde enero de 2017. Esto podría llegar a 150.000 millones.



El Tribunal reconoció a GIT Masivo el 36 por ciento de las pretensiones, que eran por 229.868 millones. El documento, de más de 300 páginas, dice que no se cumplieron obras de infraestructura ni la entrega de patio taller, no se garantizó chatarrización y ni retiro del transporte colectivo.



El proceso llegó al laudo porque GIT no se acogió al plan de salvamento que hace un año, justo a finales del 2017, plantearon el alcalde Armitage y el presidente de Metrocali a los cuatro operadores, incluidos Blanco y Negro Masivo S.A., ETM S.A. y Unimetro.



Orejuela anunció que se revisarán las salidas. El lunes 10 de diciembre se reunirán las partes para las respectivas aclaraciones. “Respetamos la decisión y la vamos a acatar porque es de Ley, pero vamos a agotar recursos para defender el patrimonio del Municipio”, dijo el Alcalde.



“No es la noticia que queríamos dar, pero vamos a seguir adelante en la consolidación del Masivo, a través de la ruta de salvamento que nos permitió evitar el colapso del MÍO y que tenemos que consolidar, a pesar de los obstáculos y de cara a la ciudad”, dijo Orejuela.



Armitage dijo que el MIO seguirá con su plan de salvamento, que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, a través de un plan al 2028, cuyo objetivo es recaudar 1,4 billones de pesos.

Además, resaltó que esta semana, la Comisión de Presupuesto del Concejo de Cali aprobó, en primer debate, el proyecto de Acuerdo 088, por el cual, el MIO recibirá recursos de fuentes como ajustes a la sobretasa a la gasolina y cobros por estacionamiento en espacio público y en parqueaderos.



Esos últimos cobros son rechazados por las asociaciones de Centros Comerciales (Acecolombia), Asonod y Acodrés.



Los veedores Luz Betty y Pablo Borrero dicen que ese Acuerdo no solventa la situación y menos ahora con el laudo. Abotan que no se debe cargar el peso a los caleños y aseguran que el actual gobierno tiene parte de la responsabilidad fiscal.



