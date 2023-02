El camino para los buses del MIO, en Cali, se ha mantenido sinuoso a lo largo de más de una década.

Cuando el próximo primero de marzo, el sistema de transporte público cumplirá 14 años de operaciones, lo hará sin superar tropiezos, entre millonarias demandas con laudos arbitrales, sin alcanzar el número de pasajeros deseados ni las suficientes frecuencias del servicio y, además, con tres rutas canceladas hasta el momento.



Ahora, ronda el fantasma sobre una liquidación de Metrocali, si la entidad que orienta directrices a los cuatro operadores, no llega a acuerdos con estos mismos concesionarios frente a procesos contra el sistema, como lo plantearon el alcalde Jorge Iván Ospina y el presidente de este estamento, Óscar Javier Ortiz.



El MIO permanece en una sin salida de una crisis por la cual, en la Alcaldía, Metrocali, concejales, gremios, académicos, veedores y ciudadanos han venido dando vueltas a diversas propuestas y acciones para sacarlo de su laberinto.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le dijo al alcalde Ospina: "El paso es arrancar con un pacto de todos los involucrados, incluyendo los operadores del masivo, donde cada uno resolvamos el tema, donde cada uno ponga de su parte".



"Hay una estructuración de lo que debe hacerse", agregó, manifestando que la Nación va a dar un 'espaldarazo' para que haya MIO por más tiempo, pero no aclaró si habrá recursos.



Reyes anotó que hay que vencer la informalidad, hacer eficiente el sistema y aliviar las deudas. "Cada operador tiene su percepción y el MIO, la suya (...) busquemos puntos de conciliación, qué es lo que los operadores reclaman, qué es lo que el MIO podría llegar a reconocer. Lleguemos a un acuerdo", afirmó el ministro Reyes.



El alto funcionario sostuvo, al igual que el Alcalde, la necesidad de frenar la informalidad para robustecer el MIO, en especial, en zonas del oriente, suroriente, centro y sur de la ciudad, donde los 'piratas' hacen su agosto, algunos con carros en mal estado y otros que los tienen en óptimas condiciones con plataformas digitales que no están reguladas y redes sociales. Resaltó también la necesidad del tren de cercanías que con el MIO es la apuesta del gobierno de Gustavo Petro.



El MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000. Desde la pandemia y el paro, el sistema sigue de capa caída. No se superan los 300.000 usuarios diarios.



Ospina indicó que debe haber "una transición del MIO a un sistema inteligente que oriente el papel del recaudo, de los operadores, de las gualas (nombre de los camperos que prestan transporte en la empinada ladera del suroccidente caleño) e, inclusive, de los colectivos". Añadió que se deben renegociar contratos y tribunales, e incorporar capital y nuevos actores.

En el panorama del MIO existen 931 buses contractuales, de los cuales, 853 tienen certificados de operación. De este número, según Metrocali, se programan más de 650 para un Plan de Servicios de Operación (PSO). En la entidad aseguraron que los cuatro concesionarios no han venido colocando toda la flota en todos estos años de operación.



Estos concesionarios privados son Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, ETM y Unimetro. Sin embargo, este último solicitó liquidación a finales del año pasado ante la Superintendencia de Sociedades, dejando en el aire más de 200 empleos. Para Metrocali, Unimetro ha sido el de mayor dificultades para sacar los buses.



Es así que en el último año, en Metrocali se han planteado propuestas como la de convertir la entidad en un operador público que provea la flota, buscando cofinanciación con el Gobierno Nacional, propuesta en la que sería dueño de los buses y se pagaría la concesión a los privados. Hasta ahora está en el papel porque no hay acuerdo con los concesionarios.



Ha sido una propuesta, en medio de la ley 550 de insolvencia económica desde 2019, cuando las directivas de Metrocali explicaron que la demanda de GIT Masivo por más de $ 185.000 millones en ese año hacía la operación inviable. Por ello, Metrocali entró bajo esta medida.



Pero el problema es que desde 2018, como lo mencionaron en la entidad, hubo cambio de reglas de juego entre los operadores y el distrito de Cali.



En la época, la entonces alcaldía de Maurice Armitage planteó un desfase en el valor real de mover a un pasajero.



El pasaje en ese 2018 era de $ 2.000, pero el costo real alcanzaba los $ 3.100.



Para cubrir ese desfase de $ 1.100 por viaje había dos opciones, que los usuarios asumieran el valor a través del pasaje completo o que el municipio asumiera el faltante de su presupuesto, que es lo que finalmente se propuso con un otrosí modificatorio de los contratos de concesión.



Hoy, el desfase continúa y el problema es que en la Alcaldía manifestaron que no hay suficientes recursos para cubrir esa diferencia tarifaria. El pasaje se fijó en este 2023 en $ 2.700 y mover a un pasajero cuesta $ 5.400, dejando una diferencia de $ 2.700.



Como consecuencia hay atrasos que se han acumulado y que, según los operadores, llegan a los $ 70.000 millones desde mediados del año pasado.



A esto, el alcalde Ospina ha contestado que en cinco años, el distrito les ha pagado casi $ 600.000 millones. "Estos pagos no pueden seguir de esa manera porque Cali no lo resiste", reiteró el mandatario.



Por ahora, Ospina y el presidente de Metrocali coincidieron en que se trabaja en una reestructuración del sistema por la demanda de GIT Masivo y con el agente promotor de la ley 550. El plazo para terminar esta fase se cumplirá el 10 de febrero que ya anunció primeras acciones, como la cancelación de tres rutas, a partir del 18 de febrero: T37, A23B y A41C.



Sin embargo, se aseguró que entra en operación la terminal de Aguablanca, ajustando el trazado de las rutas A41A, A47, T52 (T42), A44A, C502 y C520 para que se integren en las terminales Andrés Sanín y Aguablanca.



"Se dio inicio a la etapa final al acuerdo de reestructuración (...) Las partes de GIT Masivo, Metrocali y el promotor de la ley 550 nos hemos venido reuniendo para explorar alternativas y poder firmar un acuerdo sobre la base de la tarifa del usuario", dijo el presidente de Metrocali.



"Tenemos el 7 % y de ahí se tiene que originar un plan de pagos. Hemos solicitado un plan de pagos. Hemos solicitado tres años de plazo y después pagar esta deuda, pero si las partes no llegaran a un acuerdo al final, Metrocali entraría en liquidación y lo que puede pasar es que el sistema se ponga en riesgo", dijo el presidente Ortiz.



Sin embargo, dijo que, según expertos, la Superintendencia tendría que nombrar a un gerente liquidador, si se llega a esta decisión de no haber acuerdos, "se tiene que continuar con la operación de los buses y la Alcaldía tendría que presentar un proyecto de Acuerdo ante el Concejo que origine un nuevo ente gestor".



Según el alcalde Ospina, existe el riesgo de liquidación de Metrocali, si no se encuentran puntos de acuerdo con todas las partes.



Aseguró que se requiere pensar en nuevas fuentes que ayuden al pago de las obligaciones.



En comunicado, los cuatro operadores del MIO señalaron que "la deuda por el laudo arbitral a favor de GIT Masivo surgió en 2018, tras un largo proceso jurídico que contó con todas las garantías legales y está en firme".



Anotaron que "en los más de cuatro años transcurridos desde que fue proferido el fallo, Metrocali y la Alcaldía se han negado a negociar con seriedad para alcanzar un acuerdo viable".

Buses del MIO. Foto: Xiomara Martin

Así mismo consideran que GIT Masivo ha propuesto innumerables salidas para evitar la liquidación de Metrocali. "La última de esas propuestas reposa en la presidencia del ente gestor del sistema masivo y de su aceptación depende el futuro de la entidad. Es decir, la decisión está en manos de Óscar Ortiz, presidente de Metro Cali, y del alcalde Jorge Iván Ospina", dijeron en la misiva.



Agregaron que "el sistema integrado de transporte masivo de la ciudad se implementó bajo la tutoría y direccionamiento de la alcaldía de Cali, quien es en últimas el responsable de todo lo que pueda ocurrir".



Sobre el fantasma de la liquidación de Metrocali, "de darse, será totalmente responsabilidad de quienes están a cargo del ente gestor y, por supuesto, de la máxima autoridad del Municipio. Esta situación no libra ni exime a la ciudad de la deuda pendiente con GIT Masivo, pero puede acarrear graves traumatismos para los caleños, en especial los 270.000 usuarios diarios del MIO".



Instan a las autoridades municipales a actuar con responsabilidad a la hora de tomar decisiones, con una agenda transparente y de cara a la ciudad para

evitar que sus actos generen un daño irreparable a los caleños.



Consideran que hay falta de voluntad política de quienes dirigen la ciudad para llegar a un acuerdo en lo que respecta a la deuda por el laudo arbitral. "Si esto sucede los mayores afectados serán los usuarios del sistema masivo", anotaron.

Dudas sobre liberar sobretasa a la gasolina para el MIO

Entre tanto, la Alcaldía busca que el Concejo apruebe en segundo debate el proyecto de Acuerdo 180 para liberar $ 1,3 billones de la sobretasa a la gasolina, con miras a salvar el MIO.



"Lo estamos adelantando para un modelo sostenible basado en la importancia del usuario", expresó el presidente de Metrocali.



Pero hay dudas de los cabildantes por las demandas de los operadores que podrían generar efectos en estos recursos.



“La decisión del Concejo en torno al proyecto de Acuerdo 180 con el que se adoptan herramientas financieras para el MIO es fundamental para mantener la operación de los buses articulados", dijo el concejal Carlos Andrés Arias. "Sin embargo, urge que tanto el gobierno distrital como los actuales concesionarios pongan sobre la mesa los escenarios que lleven a la reestructuración de los contratos y generar nuevas condiciones que favorezcan a los usuarios del sistema de transporte masivo”, expresó Arias.



El concejal Roberto Ortiz cuestionó que se entregue al alcalde Ospina, la facultad de pignorar la sobretasa a la gasolina, la cual, se prolongaría hasta 2045. Consideró que urge un modelo intermodal para el transporte público de pasajeros y un plan estratégico para la inversión de los recursos a trasladar al MIO.



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, opinó: "Es clave dar mayor claridad sobre la distribución de los 1.3 billones de pesos que se planean recaudar a partir de la sobretasa a la gasolina entre las diferentes estrategias para la sostenibilidad del MIO".



Piensa que, en primer lugar, es necesario precisar el impacto de la compra de flota en el descargue de la tarifa en diferentes horizontes de tiempo. "Se mencionó sobre una reducción del 45 % en la tarifa por kilómetro", explicó la directiva.



"En línea con lo anterior, es importante dar claridad sobre los montos anuales del subsidio a la demanda Fesde (el fondo creado en 2018 como plan de salvamento) que serían destinados a la operación mientras se reduce la brecha entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica. Por último, es necesario contar con una estimación sobre los recursos requeridos para conciliar con los operadores con los que se tienen disputas contractuales, así como para replantear los esquemas de retribución", agregó la directora Ulloa.



CALI