Quedó aprobado en primer debate en el Concejo de Cali, el proyecto que busca salvar la movilidad de la ciudad, rodando en los buses del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

Con cinco votos positivos de siete, la Comisión de Presupuesto aprobó el proyecto de acuerdo 180 que modifica acuerdos distritales que direccionan recursos de movilidad y sobretasa a la gasolina al apalancamiento financiero del sistema.



Así lo determinaron los concejales María Isabel Moreno Salazar, Juan Pablo Rojas Suárez, Roberto Rodríguez Zamudio, Fabio Alonso Arroyave Botero y Ríchard Rivera Campo, quien es el coordinador ponente del proyecto 180.



Con la aprobación en primer debate, el proyecto en mención buscará el último debate para ser acuerdo distrital en un período extraordinario durante enero y febrero de 2023 o en su defecto en las sesiones ordinarias del mes de marzo y abril del nuevo año.



El proyecto 180 alarga el cobro de la sobretasa a la gasolina del año 2029 al año 2045 y determina que el cobro de rentas de la secretaría de Movilidad, recursos que ascienden a $ 1,3 billones de pesos, en el caso de la sobretasa a la gasolina.



También, más de $ 30.000 millones por infracciones de tránsito y el cobro de la tasa por congestión que pagan los caleños para movilizar su vehículo sin restricción en horarios de pico y placa.



Durante el trámite del proyecto 180, en la Comisión de Presupuesto, gerentes u operadores del sistema MIO, voceros del transporte público colectivo TPC, conductores y taquilleras del masivo, además de algunos precandidatos a la Alcaldía y ediles de Cali respaldaron el proyecto, en razón a que se requiere buscar oportunidades para que el sistema no colapse en el corto plazo y pueda obtener mayores recursos sin afectar las finanzas públicas locales y la inversión social.



Así mismo, concejales de la Comisión de Presupuesto y ponentes del proyecto 180, que busca destinar recursos para el MIO, dejaron constancias sobre el trámite de la iniciativa y la justificación del voto favorablemente.



El concejal Roberto Rodríguez, miembro de la Comisión de Presupuesto, indicó en constancia que, “su voto fue positivo, con el convencimiento de evitar la liquidación del Transporte Masivo. Pero condiciono mi voto a dos acciones, entre ellas, un artículo nuevo para que el Alcalde ajuste el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) y el Modelo Inteligente de Transporte Público.



Señaló promover una audiencia para la movilidad con presencia del Gobierno Nacional, donde se dé a conocer la integración del transporte público de Cali, que se propone en el proyecto de acuerdo 180.



El concejal Roberto Ortiz, quien estuvo presente en la Comisión de Presupuesto en el trámite del proyecto 180, volvió a cuestionar que se entregue al alcalde Jorge Iván Ospina facultad para pignorar la sobretasa a la gasolina al año 2045.



Destacó la participación y los debates que motivó la Comisión de Presupuesto en el estudio del proyecto 180, pero consideró que urge un modelo intermodal para el transporte público de pasajeros y un plan estratégico para la inversión de los recursos a trasladar al MIO.



El concejal Ríchard Rivera, coordinador de ponentes del proyecto de Acuerdo 180 y miembro de la Comisión de Presupuesto, dijo que la ponencia aprobada en primer debate contiene tres nuevos artículos que son condicionantes de control para garantizar que los recursos a trasladar al MIO.



Se espera cumplan el objetivo de apalancar al sistema sobre la base de integrar otras opciones al MIO como son camperos y el TPC para cubrir todas las comunas y parte de los corregimientos.



Rivera aseveró que se condiciona a la secretaría de Movilidad para contrarrestar la piratería y la informalidad, así como la exigencia para que el plan de bacheo se cumpla.



“Este proyecto al que le falta un debate, tiene todavía como ajustarse en pro de garantizar el manejo transparente de los recursos y para ello estaremos atentos a los actores que deseen intervenir en mesas de trabajo”, dijo el coordinador ponente.



El concejal Carlos Andrés Arias Rueda, ponente del proyecto de acuerdo 180, expresó que con esta iniciativa se entiende que el transporte público de pasajeros no es solo el MIO, sino todas aquellas formas que usan los caleños para llegar a sus destinos.



“Por eso aquí se deja claro el tema de la intermodalidad, reducir la diferencia tarifaría, ordenar el transporte en las vías y encontrar otras alternativas que garanticen la movilidad a partir de un diagnóstico claro”, explicó.



El Presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, dijo que algunos actores están utilizando el proyecto 180 como vehículo político, cuestionando que el Concejo esté trabajando en sesiones extraordinarias y en diciembre. “Quién dijo que nosotros no estamos obligados a trabajar en diciembre. Los que están en fiestas son otros, pero el Concejo está sesionando conforme a la ley. Por eso se invitó a los pre y candidatos a la Alcaldía de Cali para que en participación ciudadana vinieran a proponer soluciones para el MIO y solo llegó un candidato el señor Deninson Mendoza”, precisó Arroyave Botero.



“Es claro que la sobretasa a la gasolina tiene un fin específico, financiar el MIO y destinar recursos a la malla vial. Por tanto no estamos cometiendo ilegalidades. Aquí estamos porque el Alcalde nos citó a sesiones extraordinarias y desde el 12 de diciembre este proyecto tránsito en Comisión de Presupuesto, pero no puedo permitir que se venga a decir mentiras o que estamos aprobando proyectos a pupitrazo limpio cuando no es así”, agregó Arroyave.



“Esto no es un cheque en blanco, esta no es una favorabilidad para el alcalde Ospina, es una oportunidad para garantizar la movilidad a más de 300 mil pasajeros y buscar una planeación estratégica para que otros se suban al sistema inteligente de transporte público, que se quiere”, puntualizó.



