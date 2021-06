Uno no puede hacerse responsable de los actos de otro: el Mindo

Durante los últimos días, Armando Ortiz, mejor conocido como el Mindo, ha sido objeto de críticas, debido a una foto donde aparece junto a Andrés Escobar, el civil que aparece en imágenes que circularon en redes sociales con un arma, el pasado 28 de mayo, en Cali. Este último dijo que era de fogueo y no un arma letal.



Tras recibir insultos y amenazas en redes sociales, el influencer grabó un video explicando la situación, pero además pide respeto por su vida y la de sus familiares, porque teme por su integridad y la de quienes lo rodean.



Algunas personas estarían cuestionando al Mindo. "Porque me tomé una foto con una persona que tuvo un acto no de ciudadano y de violencia", dice.



Ortíz asegura que por su trabajo, conoce a muchas personas y al ser una figura pública, suele tomarse fotografías.



Comparó su caso con la de Mateo Carvajal, quien tuvo una polémica con Beto Coral.



"Ahora parece que hay dos razones para elegir cuándo tomarse una foto con alguien: la primera es decirle a la persona que me muestre su pasado judicial y la segunda es ser vidente para saber qué actos va a cometer más adelante. Uno como tercero no puede hacerse responsable de los actos que haga cada persona", asegura.



"Señores, vean muy bien la información que están dando porque pueden perjudicar a otras personas. De mí pueden decir cualquier cosa, pero menos que soy una persona violenta. Nunca me he acercado a un arma. En este momento se encuentra amenazada mi familia y yo", dice el influencer.



Finalmente, invitó a la comunidad a reflexionar y a no caer en el "juego de la violencia". Añadiendo que la justicia divina es la única encargada de juzgar a las personas.



