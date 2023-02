El caso de un docente que reprendió a un estudiante y que ocurrió en noviembre pasado sigue generando debate, luego de que esta semana se conoció una grabación de aquel regaño: 'Aquí no se dicen groserías, brother'.

Mientras algunos padres de familia y estudiantes han apoyado al profesor del plantel, en Cali, que anunciaron un plantón la próxima semana, el docente habría escrito a través de una red social, agradeciendo el respaldo.



(Lea también: Indignación en Cali: se volcó e hizo necesidades fisiológicas frente a vecinos)



Cali OK Noticias publicó en su cuenta de Twítter que, tras conocerse el video en el que el docente decía en voz alta a un alumno: 'Aquí no se dicen groserías', frente a los demás estudiantes, se asegura que el profesor le envió a esta plataforma un mensaje.

MENSAJE DEL PROFESOR INVOLUCRADO ❗



Tras conocerse el vídeo en el que un docente de una institución educativa en Cali, le decía en voz alta a un alumno: "Aquí no se dicen groserías", frente a los demás estudiantes, el profesor nos envió el siguiente mensaje... 🙌🆗 pic.twitter.com/OFyPw4Ru9n — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 4, 2023

"Primero, agradezco a toda la gente que me ha apoyado. Aclaro que nada justifica mi reacción, somos humanos, lo entiendo y sé que lo han entendido y nadie está exento de que cosas así sucedan", dice la comunicación.



(Además: '¡Aquí no se dicen groserías, brother!': regaño de maestro a estudiante en Cali)



También dice: "Pero lo cierto es que he guardado silencio porque en toda esta situación mediática hay de por medio un menor de edad".

ESTE LUNES 6 DE FEBRERO ESTARÁN APOYANDO AL PROFESOR ❗



Jennifer Andrade, Madre de familia, tiene dos alumnos en el colegio Guias, en donde sucedió un hecho que tiene a muchas personas debatiendo, invita este lunes 6 de Febrero a las 7am. 🆗 https://t.co/vj7mgUp5ZH — Carolina Bohórquez (@car49655116) February 4, 2023

El mensaje también se refiere a que habría mucha presión. "(...) se podría pensar que es una mala intención de quienes subieron el video, pasaron por alto la integridad y privacidad de los implicados".



Mientras hubo informaciones sobre una separación del cargo del profesor, en el colegio indicaron que no fue despedido y que se adelanta un proceso para aclarar lo sucedido.



(Lea también; ¿De quién era el cadáver que llevaban en un taxi en Cali?)



"El docente en ningún momento ha sido despedido, la separación temporal de sus funciones se tomó como medida temporal y obedece al conducto que para estos hechos tiene diseñado el colegio como ruta para la protección de derechos tanto del estudiante como del docente y será escuchado por el comité de convivencia con todas las garantías respetando su derecho a expresarse libremente. (véase detenidamente el comunicado nuevamente)", se lee en la misiva, difundida en redes sociales.

"AQUÍ NO SE DICE GROSERÍAS BROTHER": PROFESOR HACIA ALUMNO❗



En un colegio de Cali, padres de familia informan que un profesor les está gritando a los alumnos, como se evidencia en el vídeo. Vos qué opinas vé?🆗 pic.twitter.com/KRwHILSzrm — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 3, 2023

"Esta separación permite que el colegio haga las aclaraciones respectivas sobre lo sucedido de manera detenida tal y como ha sucedido en el transcurso del día con las conversaciones sostenidas con el docente, el estudiante y sus acudientes y las oportunidades que todas las partes involucradas tienen para expresar sus opiniones, versiones de los hechos y puntos de vista", anota la información.



También se lee: "El docente goza también de todos los derechos el cual este colegio protegerá, así como propenderá también por la protección del menor de edad involucrado y su familia, es por ello que producto de nuestras investigaciones pudimos determinar que esta situación hoy viralizada, sucedió en el mes de noviembre, pero que ya había sido superada entre el docente y el estudiante donde ambas partes se habían pedido disculpas poco después de lo sucedido, por lo que entre las partes había sido un hecho superado".

¿Qué dice el secretario de Educación de Cali?

El titular de esta dependencia, José Darwin Lenis, dijo que se tomarán medidas de orden pedagógico y reflexió. Dijo habrá un proceso de diálogo, de reconciliación y de justicia restaurativa.



"Reconocemos que el estudiante se ha equivocado, lo mismo que el profesor", señaló el funcionario, reiterando el acompañamiento al estudiante, a su familia, al profesor y al colegio mismo.



CALI