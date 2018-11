El Macizo, el paraíso del Cauca

Apenas se abre la cordillera Central, el Macizo Colombiano muestra un cambio de piel, paisaje, donde se respira entre montañas, selvas, arboledas y cascadas. En ese universo natural e incomparable, al que no le faltan los arañazos, se siembra una semilla por un país sostenible y protector de sus maravillas. En esta zona, conocida también como Nudo de Almaguer, nacen los ríos de Putumayo, Caquetá; Cauca, Magdalena y el majestuoso río Patía, ríos que suministran al 70 por ciento de agua al país.

Con la articulación de las organizaciones sociales, los gremios, la academia, el sector empresarial, así como comunidades campesinas e indígenas y toda la comunidad caucana, la Cumbre del Cauca en el Macizo que se desarrolló en los municipios caucanos de Almaguer, La Vega y San Sebastián el pasado 21,22 y 23 de noviembre, se convirtió en un espacio de diálogo y construcción colectiva de región. Liderada por la Gobernación del Cauca este espacio se enfocó en la conservación y preservación del recurso hídrico, a través de la construcción participativa con todas las fuerzas vivas del Departamento.



A este importante evento de diálogo, asistieron más de 3000 personas, donde hizo presencia el Gobierno Nacional, representado en el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, quien junto a otros importantes funcionarios del orden nacional y dirigentes de la región, escucharon a grupos, dirigentes y sectores que representan la biodiversidad cultural y social en el Cauca



"Estamos muy contentos en el Cauca, encontramos procesos de participación incluyente, colectivo y de diálogo, y aquí se está viendo los resultados, nuestro compromiso como gobierno Nacional es volver a esta región el próximo mes de Diciembre, para concretar acciones y priorizar las propuestas expuestas por las comunidades" indicó el Ministro de Ambiente.

Cumbre del Macizo Colombiano en La vega , Almaguer y San Sebastian Cauca Gobernador del departamento del Cauca Oscar Rodrigo Campo Hurtado Foto: Hugo Giraldo

“La construcción colectiva legitima, garantiza, genera confianza y eso es importante. Hay un claro mensaje de nuestros caucanos, con temores y retos, para que se logre una planeación estratégica con herramientas como la RAP, en un plan de desarrollo donde el gobierno pone toda su energía y unas realidades, que espacios como este son más que oportunas para dialogarlas y conversarlas”, dijo Óscar Rodrigo Campo Hurtado, Gobernador del Cauca, quien agradeció que el Gobierno Nacional tenga la voluntad de “construir la carta de navegación de los próximos cuatro años” con el Plan de Desarrollo que se tiene planeado.

Un Pueblo resiliente

Luego del Acuerdo de Paz, el Cauca aún enfrenta algunos residuos de la guerra, como lo son las economías ilegales, sin embargo esta firma con las extinta guerrilla de las Farc, ha abierto muchas posibilidades a los caucanos, que antes no tenían.



“Antes era imposible circular por la Panamericana por temor a un retén, una pesca milagrosa o la voladura de un puente. Era fácil ver poblaciones flotantes por doquier, se afianzaba el desarraigo en los campesinos. Pero inicia el proceso e Paz y se da vía a un despertar que muestra a un sector productivo con posibilidades en el mercado internacional”, explicó el Gobernante departamental.



El campesino del Cauca, ha sido la principal víctima del conflicto y del abandono estatal, por eso muchos sin opciones se han dedicado a la siembra de cultivos ilícitos.



“Las economías ilegales tienen un drama humano, porque el campesino que siembra coca no lo vemos como un criminal, lo vemos como una víctima del abandono, del olvido y también de un sistema que en algún momento trazó un mapa de guerra en el país, decidiendo cuáles departamentos eran escenarios de guerras y cuáles no”, expresó Oscar Campo.



Por eso, una de las principales apuestas del pueblo caucano es avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz, en todos sus apartes, especialmente en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS); y en el fortalecimiento y cumplimiento de los planes de reincorporación (CONPES 3931). También revisar la afectación generada por la economía en los territorios, que han provocado que la violencia sociopolítica se incremente.



El evento también permitió abordar problemáticas tan sensibles como la minería Ilegal, donde el mandatario de los caucanos envío un mensaje contundente frente a la defensa del territorio, “Hay títulos mineros entregados en esta zona del País, pero que quede claro, El macizo Colombiano No está en venta. El territorio Caucano ofrece al país agua y oxígeno, entrega todas las posibilidades de desarrollo, por eso debe contar con una compensación clara”.

Cumbre del Macizo Colombiano en La vega , Almaguer y San Sebastian Cauca Gobernador del departamento del Cauca Oscar Rodrigo Campo Hurtado Foto: Hugo Giraldo

106 kilómetros del futuro

En cuanto a vías, es necesario que se terminen de construir los 106 kilómetros que faltan del Anillo del Macizo, objetivo que municipios como Rosas, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Bolívar y el Patía, reclaman con urgencia.



La vía es necesaria no solo para conectarse con otras regiones y municipios, sino también para fortalecer el turismo en la región.



“Allí hay una apuesta enorme, ahí se requiere que la voluntad empiece a sincronizar acciones”, expresó el Gobernador.

Cauca, una tierra para soñar

El Cauca es un departamento que sueña, y que nunca para de hacerlo. Sueña con ser visto más que un escenario de conflictos y que pese a las vivencias, dificultades e impases que ha vivido, insiste en convertirse en un lugar de mejor convivencia.



El Macizo, fuente hídrica del país, es el pulmón de Colombia por la gran cantidad de recursos naturales que allí se encuentran, siendo una zona estratégica no solo para el país, sino para el mundo. Su relevancia es tal que en 1978 la Unesco lo declaró reserva de la Biósfera global.



Por eso la importancia de cuidar su ecosistema, sus aguas y vertientes; de invertir en él, tanto en infraestructura, en vías, así como en la construcción social.



“Somos tercos, incisivos, persistentes. Hoy tenemos una obligación de entregarle a las generaciones venideras un territorio de paz. Es la firma que hacemos en esta cumbre donde el empresario más encopetando hasta el comunero más humilde, nos obliga a la construcción de este escenario”, concluyó el mandatario de los caucanos.











REDACCIÓN: Michel Francois Romoleroux Halaby