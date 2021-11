Atracaron a bailarines que se presentaron en inauguración de Panamericanos

No todo fue alegría y emoción antes, durante y después de la inauguración de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. Al término de la ceremonia, un grupo de bailarines fue víctima de un robo cuando trataban de conseguir un taxi para dirigirse hacia sus casas.

A La W radio, una de las integrantes del grupo de danza Samay contó que un hombre que se movilizaba en una motocicletas los amenazó con un arma de fuego y les quitó maletas que contenían los trajes típicos con los que se presentaron en el evento.



El ladrón aprovechó que los bailarines no pudieron encontrar un taxi y decidieron caminar.



“Salimos hacia la calle 5 para abordar un taxi, pero todos pasaban ocupados, no nos paraban. Además, veníamos con maletas donde traíamos los trajes”, contó la artista a la emisora.



La bailarina reveló que los trajes robados cuestan entre 10 y 15 millones de pesos.



“Se llevaron todos nuestros trajes, todos los implementos con que salimos del estadio y esos los trajimos de Ecuador, son muy valiosos, una blusa vale al rededor de 180 dólares. Lo que se llevaron está entre 10 y 15 millones de pesos”, manifestó.



Los bailarines denunciaron el robo ante las autoridades, pero no han obtenido respuesta positiva.

