El mundo del vallecaucano Santiago Urbano es de valentía y coraje.



A los 14 años sufrió un accidente en moto y quedó con una lesión en su médula espinal que lo dejó sin poder caminar ni mover sus brazos.



Sin embargo, su talento y su creatividad quedan plasmadas en sus pinturas.



El pincel lo sujeta con su boca o en una gorra, y después deja que su imaginación y destreza hagan lo propio para crear obras destinadas a reconocidos youtubers que están por fuera del país.

Fue otro accidente de tránsito que le arrebató a sus padres, cuando tenía 4 años.



Sin embargo, este vallecaucano se ha levantado de cada golpe, pese a que cambiaron sus sueños de ser arquero, pues en su adolescencia venía preparándose para este propósito.



Era el 2015 cuando quedó cuadripléjico.



En un comienzo, por su mente pasaron ideas sobre que su mundo se había acabado. Pero se levantó siempre de la mano de su abuela, quien es su motor de vida.



Luego empezaron las terapias físicas y llegó la motivación al conocer y leer historias sobre personas que pintaban con los pies, con la boca o los hombros.



Conoció a una señora que tenía contactos con personas del mundo de la farándula o del deporte y quien le propuso que pintara cuadros para ellos y ella los hacía llegar.



Fue gracias a ella que Santiago, de 22 años, se contactó con el youtuber colombiano, radicado en México Juan Sebastián Guarnizo. Es conocido como 'El Juaniquilador'.



El influencer le dijo en un video: "Hola, Santiago, oye, me han contado todo, me han contado un poquito de ti, me han contado el talento que tienes (...) es un honor para mí, que me tengas este cariño que me han comentado, quiero compartir el video y espero ese cuadro, por favor, guárdamelo y le tengo un espacio para él".



Santiago le envió el cuadro a México y la reacción del influenciador fue el mejor regalo de cumpleaños para el vallecaucano.



"Feliz cumpleaños, Santi. Es muy bonito, a pesar de las dificultades", le dijo Guarnizo.



El vallecaucano alista una nueva obra y será para el también youtuber AuronPlay, de España.



Santiago dice que su afición es pintar y quiere estudiar, además de pintura, doblaje de voz.



CALI