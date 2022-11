En la madrugada del 28 de octubre pasado, Hugo Ferney Carrión Trejos temía por su vida, cuando hombres armados aparecieron, de repente, en la calle donde estaba, a pocos metros del río Tuluá.

Esa habría sido la salida para escapar de sus agresores que le habrían causado heridas con arma blanca.



El tulueño, de 26 años, se habría zambullido en las aguas del río tutelar en este municipio del centro del Valle del Cauca y desde entonces, nadie, ni sus padres ni sus demás cinco hermanos han vuelto a tener noticias de su paradero.



La versión sobre el ataque se la contó a la familia del tulueño, la amiga que él le había presentado a la mamá. El encuentro fue dos semanas atrás, allí en su vivienda del barrio Avenida Cali, donde vive con los padres y sus hermanos.



Uno de ellos es Eduar Andrés Carrión Trejos, defensor de derechos humanos y quien hace más de tres años lidera la fundación Por un solo corazón, que lucha por la comunidad LGBTIQ+, en Tuluá.



Eduar Andrés cuenta que Hugo es uno de los hermanos mayores entre los seis hijos de una pareja, cuyo padre se gana la vida con servicios de transporte en moto, comúnmente llamado ‘motorratón’, y la madre es ama de casa.



Dice que la familia ha acudido a la Defensa Civil, a los Bomberos, a la Policía y a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en Tuluá para dar con el paradero de su hermano, quien desapareció a dos calles de su hogar. El barrio Avenida Cali está ubicado en el occidente de Tuluá.



En los últimos 10 días, las autoridades han venido buscando en la margen izquierda del río, donde fue visto por última vez con su amiga.



La búsqueda también se ha hecho, revisando cámaras de vigilancia y seguridad, en los alrededores entre las calles 34 y 38.



Pero como le informaron en la Policía a la familia, los resultados de la investigación no surgen de la noche a la mañana.



De acuerdo con Eduar Andrés Carrión, desde que la amiga avisó sobre la desaparición de su hermano, ella no se ha comunicado, de nuevo, con la familia porque no tendría teléfono celular y tampoco saben dónde vive.



La joven habría salido ilesa del ataque que, al parecer, estuvo dirigido hacia el tulueño que todavía sigue desaparecido.



Eduar manifiesta que su hermano vive de trabajos con la madera como carpintero, pero también pinta paredes.



“Hugo venía a la casa a comer y a dormir”, dice el activista, quien comenta que no se conocían amenazas contra su hermano.



Por ahora, continúa la angustiosa búsqueda de esta familia para hallar sano y salvo a Hugo Ferney Carrión Trejos.



El día de su desaparición vestía saco rojo, pantalón negro, buzo café y zapatos oscuros.

'Nos interesa encontrarlo bien, estamos pendientes de su desaparición'

El año pasado, la familia de Hugo Ferney Carrión Trejos siempre insistió en que era inocente y que fue detenido injustamente con otras dos personas por orden de la Fiscalía, luego del incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá, del 25 de mayo de ese 2021.



Fuentes de la Fiscalía indicaron que fue liberado el año pasado.



Sus familiares reiteraron que su caso habría sido un 'falso positivo'.



Sin embargo, es un episodio como lo señalan en la familia, que buscan dejar atrás, recalcando que lo único que les interesa, en este momento, es encontrar bien a Hugo Ferney Carrión Trejos y lo que ha sucedido desde el 28 de octubre de este año y no lo del año pasado.



Su hermano Eduar Andrés reitera que el caso del Palacio de Justicia nada tiene que ver con la desaparición de su hermano.



CALI