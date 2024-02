¿Qué impacto político tiene la condena de Juan Carlos Abadía en el Valle del Cauca?

La condena en primera instancia contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, por la que deberá pagar 21 años y 7 meses de prisión, abre interrogantes sobre los múltiples impactos que puede sembrar esta determinación de la Corte Suprema de Justicia a nivel político en el departamento.



Y es que a pesar de que el exmandatario entre 2008 y 2010 ha estado bajo la sombra en los últimos tres lustros en la región, especialmente tras la suspensión de 10 años por parte de la Procuraduría por participación indebida en política -decisión que luego el Consejo de Estado tumbó- esta sentencia podría tener repercusión en la clase política vallecaucana.

Juan Carlos Abadía.

"Con esta decisión de la Corte saldrá (Abadía) del escenario político y pondrá a Jorge Iván Ospina y a la gobernadora Dilian a pensar en los en las denuncias que tienen por casos similares al que decidió la Corte contra Abadía. Dilian respecto a las denuncias relacionadas con Impretics, Fundación Universidad del Valle y el Fondo Mixto y Ospina por los contratos con Emcali", señala el abogado Elmer Montaña.



"Es un golpe a la clase política del Valle, Juan Carlos Abadía no solo fue gobernador, es una persona vigente en la política del Valle, en las últimas elecciones acompañó a Dilian Francisca Toro y a otros concejales, diputados y congresistas, por lo tanto, aquí a sus aliados les cae una responsabilidad. En la corrupción nadie actúa solo", precisó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez.



Uno de los actuales alfiles del condenado Abadía sería el representante Álvaro Monedero Rivera.

Para la concejala Ana Erazo, la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte empieza a tocar "los tentáculos de corrupción del departamento que se pasearon por la región intocables por años".



Por su parte, el analista Álvaro Benedetti cree que si bien la condena de Abadía marca un antecedente importante en el Valle, "llama la atención que sea por un delito aparentemente menor y no por las grandes contrataciones que ha tenido".



Varias de estas investigaciones reposan desde hace 14 años en la Fiscalía. La que le valió la pena fue la de un contrato que se suscribió por 1.072 millones de pesos con la fundación Calimio con el fin de dotar de material bibliográfica a 40 establecimientos educativos en 10 municipios del departamento. Esta fundación habría sido favorecida para operar el contrato sin contar con la experiencia suficiente.

Juan Carlos Abadia durante su intervención en una audiencia.

El politólogo e historiador Guido Hurtado recuerda las razones por las que este caso, correspondiente al año 2010, no había prosperado: "Juan Carlos Abadía entregó casi 400 millones de pesos a Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que hoy está en Estados Unidos, para que esos casos estuvieran archivados", comenta sobre lo que fue uno de los tantos capítulos que tuvo el llamado 'Cartel de la Toga', red de corrupción con una larga lista de 'clientes' que incluye al exgobernador.

Sin embargo, el analista considera los avances judiciales en este contrato en particular no necesariamente marcan el inicio del esclarecimiento de otros procesos que implican a otros caciques del Valle.



"Esto no quiere decir que puedan prosperar otros procesos, como los que hay contra Dilian Francisca Toro. No podemos cantar todavía una mejoría a pesar de que se abre un espacio de justicia. Hay muchos casos sin resolver que mantienen a los políticos tradicionales en los lugares que voy ocupan. Esperemos que haya esperanza", dice.



Incluso, sostiene que los casos más 'gordos' de corrupción que salpican al hijo de Carlos Herney Abadía (exsenador condenado por el proceso 8.000 a 50 meses de cárcel por haber recibido dineros del Cartel de Cali) han sido muy difíciles de corroborar, ya que, según Hurtado, goza de una robusta asesoría jurídica que le ha permitido mantener bajo llave numerosos entramados.



"Los políticos tradicionales pueden eventualmente ser investigados, más no condenados", expresa.

Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca.

"Podríamos hablar de un impacto importante a nivel departamental, porque los arreglos burocráticos que existen a propósito de Abadía podrían verse ligeramente lesionados. Aunque, por supuesto, entraríamos a especular", aclara Benedetti.



La injerencia de Abadía en los recientes años ha estado asociada a las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y al exalcalde Jorge Iván Ospina. El abogado Elmer Montaña dice que después de levantarse la suspensión de la Procuraduria, Abadía regresó con fuerza a mover hilos sobre la arena política del Valle, con el apoyo de las maquinarias que él mismo ha construido.



El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, por su parte, señaló, tras conocer el fallo de la Corte Suprema, que se debería revisara la labor de la nueva secretaria Jurídica, una de las presunta fichas políticas de Abadía en este municipio.

