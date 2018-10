El humorista que descubrió la risa después de dos carreras

Después de intentar dos carreras, administrar una discoteca y una fábrica de caucho, Enrique Colavizza Spataro descubrió que el humor era su vida. Nunca adivinó que sería un maestro de la alegría.

Era el mayor entre cinco hijos de Pietro Colavizza e Isabel Spataro. En las reuniones, la mamá lo ponía a contar algún cuento a las señoras invitadas a casa.



Colavizza, nacido el 7 de febrero de 1938, sus padres le dieron la sangre italiana, pero él se sentía colombiano, su papá, del norte de Italia, llegó en 1927 y 10 años después se casó con doña Isabel, quien era sureña.



La idea de estudiar estaba arraigada en casa, pero Colavizza decía que tenía más carreras y calles que Bogotá por aquello de haber estudiado arquitectura e ingeniería. De la primera se retiró cuando le faltaba un semestre y entendió que eso no le daría plata. De la segunda asegura que no dio pie con bola.



Pasados los 30 conoció a la compañera de siempre, Alba Lucía Floyd. Se conocieron en una función de beneficio para los Bomberos de Ginebra, Valle. ël contaba chistes y a ella le llamó la atención que no se reía.



Colavizza contaba que le costó miles de trabajos conseguir el teléfono de esa hermosa muchacha y cuando la pudo llamar contestó la mamá de ella y le dijo que la niña no hablaba con desconocidos.



Pero él no perdió la esperanza y en un noviazgo corto se casaron en 1970. Ella fue quien lo alejó del licor cuando tenía 28 años y le dijo que si lo llegaba a ver ebrio, lo dejaría.

Enrique Colavizza en su boda junto con su esposa,Alba Lucía Floyd en 1970 Foto: Archivo Particular

En Cali recuerdan que Colavizza estuvo en el mundo de la rumba. Tuvo a su cargo 'La 20-50', una discoteca, aunque no se declaraba rumbero. Su papá le dijo que se saliera de ese negocio cuando entró el boom de las drogas.



Pasó a manejar Las Vallas y luego una fábrica de cauchos.



Nunca olvidaba que su amigo y abogado William Jiménez le facilitó los 5.000 pesos para llegar e inscribirse en Sábados Felices.



Para él, Alfonso Lizarazo fue el mejor presentador de ese programa y quien orientó a una generación a ser profesionales del humor.



'El doctor pantalla' fue uno de sus personajes más reconocidos de Colavizza. Pero debió terminarlo cuando llamaron a su casa para amenazarlo.



"Aquí hay mucho talento con la corrupción, pero lo que no me explico es cómo no han podido acabar con este país. Alguien debe estar interesado en evitarlo y tenemos que saber quien es", decía. Era inigualable con sus acentos franceses, alemanes e italianos.



El presentador Jota Mario le puso 'El caballero de la sonrisa' para que rimara con su apellido. Era algo que le enorgullecía.



Le daba nostalgia hablar de los ausentes como Jaime 'El Flaco' Agudelo, Carlos 'El Mocho' Sánchez. En sus aprecios estaban Álvaro Lemmon, Hugo Patiño, Norberto, 'Fabiola, 'Polilla, María Auxilio y 'Alerta'



La familia no quería que se hiciera noticia cada que entraba a la clínica.

Para sus historias se buscaba sus sus fuentes de información, poco acudía a los medios.

El recuerdo del cómico al ver la foto de sus integrantes de Sábados Felices, que consideró su segunda familia y hogar Foto: Archivo Particular

En su memoria estaba que tenía menos de 14 años cuando fue a una tienda y compró un cigarrillo Pïel Roja', según él, "porque era el más barato".



Fueron 40 años de fumar. El 3 de julio de 2005 renunció a fumar cuando notó que se ahogaba.



Desde 2003 se jubiló y siguió otros 10 años pero ya no podía con los viajes. Uno de los últimos fue un regreso de Bogotá cuando le dijeron que no podría subir al avión y él les dijo que viajaría bajo su responsabilidad.



En los últimos años lo acosó la Enfermedad Obstructiva Crónica (Epoc), con una afección cardiovascular e hipertensión pulmonar.



De su edad decía que había disfrutado cada momento y no se arrepentía de nada.

Sin embargo, él se busca la manera de divertirse con la lectura de libros y la música clásica.



Colavizza permanecía en una silla de rueda en su casa del barrio La Flora, norte de Cali. Se paraba con dificultad. Admitía que su vida no era nada alegre sino aburridora porque se levantaba a las 7:30 de la mañana, se bañaba, desayunaba y quedaba desocupado.



El fin de semana pasado se volvió a hablar de ese genio del humor. Su familia esperaba que superara otra de esas crisis.



El ‘Mono’ Sanchez, por Twitter, dijo: “Lamento informar que don Enrique Colavizza falleció a las 4:00 p.m. No tengo palabras sino de agradecimiento para él, por todo lo que nos enseñó al humor colombiano, como amigo, amigo de la familia y como una persona del común. Gracias don Enrique y a todos ustedes gracias por sus oraciones y por las fuerzas que le enviaron. Dios es grande y solo Dios sabe, muchas gracias a todos”.

Colavizza se fue rodeado del cariño de su esposa e hijos. Y de muchos humoristas a los que él siempre aconsejaría que no se rieran cuando terminan un cuento.





