‘Se hacen esfuerzos por el hospital San Juan de Dios’

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que el departamento le ha pagado al hospital San Juan de Dios $ 1.359 millones de una deuda desde 2019, “por un exceso de facturación contra lo que se había liquidado en el contrato”.

De acuerdo con las cuentas de la Secretaría de Salud del Valle, el departamento le debe al San Juan de Dios 1.119 millones de pesos por la atención a pobres no asegurados entre enero y marzo de 2020. De los cuales, desde abril a la fecha, ha sido radicada facturación por 302 millones.



Lesmes anotó que por cesión de cartera de las EPS. el San Juan de Dios recibió $ 3.455 millones. “He obviado mencionar las deudas del hospital con la Gobernación”.



El San Juan de Dios volvió a ‘cuidados intensivos’ porque buena parte de los 808 trabajadores y médicos de Cali y Cartago, esperan salarios. Hay médicos que no los reciben desde hace ocho meses.



Lesmes mencionó que la Nación debe 7.300 millones por atención a población migrante y aún no es claro cuándo será ese pago.



“Durante los cuatro años anteriores fuimos generosos con el San Juan de Dios, un poco más que con el resto de la red pública de servicios, en ese ejercicio de cesión de cartera que hacíamos, separando lo que se entregaba para la sede en Cali y lo que se entregaba para la sede en Cartago. También entregamos de forma completa los recursos que requerían para el pago de un concordato que no fue cancelado en esa oportunidad”, recordó la funcionaria.



Salud Total, una de las entidades que el congresista López mencionó como uno de los deudores envió un comunicado para aclarar estas afirmaciones del senador.



En el comunicado, Salud Total dice: "No es cierto y por lo tanto no corresponde a la realidad formal y material de los hechos, que Salud Total EPS-S tenga una cartera pendiente por pagar en favor del Hospital San Juan de Dios de Cali equivalente al valor de 10.037 millones pesos".



Salud Total señaló: "Gracias a la debida diligencia que ésta EPS ha tenido en las gestiones de reconocimiento y pago con el Hospital San Juan de Dios de Cali, actualmente a corte 30 de junio de 2020, solo se tiene pendiente glosa por conciliar por un valor de $ 34.053.308, la cual se encuentra dentro de los términos legales establecidos por la regulación vigente".



El comunicado añade: "Salud Total EPS-S S.A., se ha caracterizado históricamente por actuar siempre en total. observancia de los cánones que reglamentan la materia, cumpliendo con el proceso de reconocimiento y pago de cuentas por servicios de salud en favor de las IPS del departamento del Valle del Cauca y a toda su red de prestadores, todo lo cual conforme a lo previsto por el decreto 4747 del 2007, la ley 1122 del 2007, la resolución 3047 de 2008, ley 1438 del 2011 y demás normas concordantes, luego nuestro comportamiento como pagador en favor del Hospital San Juan de Dios de Cali ha sido cumplido a cabalidad, como lo reconoce igualmente dicha Institución Prestadora de Servicios de Salud y en ningún caso, omitiendo nuestros deberes, contribuyendo con el flujo de recursos que impone el actual estado de cosas, tal y como ha sido siempre la característica y cultura de pagos de Salud Total EPS-S comprometida, se insiste, con la salud de nuestros afiliados en el departamento del Valle del Cauca".



La misiva también explica: "Salud Total EPS-S cuenta con más de 29 años de funcionamiento y operación en el sistema de salud Colombiano, contribuyendo con el cuidado, protección y bienestar de la salud de sus afiliados, los cuales hoy suman más de 3,6 millones en las zonas del país en las que tiene presencia".



CALI