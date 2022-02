El hombre señalado de dormir con un revólver debajo de su almohada y de convertir en caletas para armas y drogas las viviendas en Buenaventura donde habría buscado ocultarse, escaló posiciones dentro de la temida facción 'Espartanos' de la banda 'La local' hasta llegar a ser su cabecilla.

Esta es una de las bandas que vienen fomentando un régimen del terror entre los bonaverenses, mientras se enfrenta a los 'Shotas', otra de las facciones de la dividida 'La local'.



El detenido que ya traía una condena por homicidios y porte de ilegal de armas, tiene sus operaciones, según la Fiscalía, en el barrio Rockefeller de Buenaventura.



Este hombre, quien nuevamente fue capturado y esta vez, el pasado 28 de enero se hace llamar 'El carnicero'. Presuntamente, le encontraron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, debajo de la almohada.



Su sobrenombre se ajustaría a la supuesta crueldad en la comisión de asesinatos selectivos, entre otros, como lo señalan en la Fiscalía.



De acuerdo con el ente acusador, miembros de la Sijín lo detuvieron en un allanamiento en el barrio Bajo Firme de Buenaventura.



También es investigado por presuntas extorsiones, pero sobre todo, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado.



Hace más de dos años, este joven afrodescenciente había sido capturado en junio de 2019, cerca de donde se produjo su última detención en este año.



En ese entonces, alias El carnicero era conocido como un integrante más de la banda 'La local', cuya división no estaba tan marcada.



En ese 2019, le incautaron partes plásticas de una motocicleta un arma de fuego tipo shot gun; un cañón para un arma, otra arma original Herstal Belguique Browings calibre 9 milímetros, un proveedor y munición para la misma.

Así mismo, bolsas plásticas para el empaque de sustancias alucinógenas.



Ahí, el Juzgado Segundo de control de garantías de Buenaventura acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación de enviarlo a la cárcel, como medida preventiva. En esa época le formularon cargos por presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones agravado, los mismos de ahora.



'El carnicero' no aceptó cargos en aquel 2019, como tampoco lo hace hoy al volver de nuevo a la cárcel distrital, porque la Fiscalía también le solicitó la medida de aseguramiento intramural al Juzgado, en este caso, el Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías.



Entonces, surge la pregunta, ¿por qué el mismo hombre estaba por fuera de las rejas, si había sido capturado en 2019 y tenía una condena por asesinatos en el distrito bonaverense, tras un proceso judicial?



La Fiscalía busca ahora con las nuevas evidencias que 'El carnicero', quien estuvo libre, en estos últimos dos años, llegando a ser cabecilla, se mantenga preso por largo tiempo.



El capturado reitera que no acepta ninguno de los cargos.



