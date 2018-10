El helicóptero Halcón volará de nuevo en 10 días

La municipalidad negó que el Halcón haya dejado de volar por falta de combustible.

Ante la inquietud de los caleños porque no han vuelto a ver el sobrevuelo del helicóptero Halcón, el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, dijo que en unos 10 días volverán a verlo.



El helicóptero, en el que la municipalidad ha invertido 6.000 millones de pesos, se encuentra en mantenimiento en Bogotá, según indicó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, se trata de un mantenimiento preventivo que es obligatorio después de cumplir determinadas horas de vuelo.



Desde hace un mes el Halcón está en Bogotá y algunos repuestos han tenido que importarse de Estados Unidos, lo que ha demorado su regreso a la ciudad.



“La secretaría de Seguridad se encarga del mantenimiento del Halcón. No ha habido un solo día en que no se haya abastecido de combustible. En estos momentos hay un helicóptero, de iguales condiciones, operando”, dijo el funcionario.



El Halcón acompaña los desplazamientos por las vías de la ciudad y los lugares más críticos, en especial las comunas del oriente.