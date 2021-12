Tres de los artistas que eran esperados en la Feria de Cali, dos cancelaron por covid y el tercero por no llegar a un acuerdo con Administración distrital.

Los artistas que cancelaron por covid fueron El Gran Combo de Puerto Rico, porque siete de sus integrantes están contagiados, al igual que lo aseguró en un video Rey Ruiz.



Por negociación no se habría llegado a un acuerdo con el Grupo Niche.



El director de la reconocida orquesta ganadora del Grammy Anglo en este año, José Aguirre, escribió en redes sociales: "Pareciera que a más nivel y más logros a nivel internacional, mientras más se ondea la bandera, más chico se hace el ángulo visual de quienes nos ven desde sus oficinas manejando los hilos de la cultura. Así son las cosas, menos importantes somos para la casa que con tanto amor defendemos y representamos".



En la misma publicación, el director del Grupo Niiche anotó: "Si no es por la contratación privada, este año nos tocaría la Feria de Cali como una suerte de turistas. Ni Niche ni La Cali Big Band, así mismo varios colegas que hacen gran trabajo con carreras serias y fundamentadas, estamos en el ojo de Corfecali".



También señaló: "En virtud de lo anterior será citarnos a tomar avena con pandebono por ahí donde esté la gente que tiene semejante ‘ceguera’ cultural, a ver si por lo menos así nos ven”.



Según Corfecali, no se ha podido llegar a una negociación, pese al interés de la Alcaldía y de la Corporación para que el Grupo Niche, la orquesta del Cali pachanguero que ha puesto a gozar el regreso presencial de la Feria , esté en esta versión 64 del certamen. De acuerdo con la entidad, la Alcaldía le queda difícil contratarlo por el valor que la orquesta cotizó.



Después de esa cotización hubo diálogos verbales, el pasado fin de semana. Corfecali planteó una nueva oferta y el Grupo Niche no la vio viable. Luego, la orquesta planteó otra oferta a la espera de una respuesta.



El Grupo Niche ganó el premio Grammy Anglo por el Mejor Álbum Tropical Latino

con su producción 40.



En este Grammy compitieron con Jorge Celedón, con Sigo cantando al amor; Víctor Manuelle, con Memorias de Navidad; José Alberto El Canario, con Mi tumbao, y Edwin Bonilla, con Infinito.



