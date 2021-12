Durante los próximos 15 días Víctor Escobar, quien desde hace dos años pide la eutanasia, podrá escoger la fecha para realizar ese procedimiento y en ese trámite lo debe acompañar la EPS Coomeva.

Así lo ordenó el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali. La EPS Coomeva debe hacer un comité científico dentro de los próximos 15 días para realizar el acompañamiento a Víctor Escobar.



Escobar, quien tiene 61 años, padece Epoc (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y otras dolencias.



Cabe recordar que la EPS Coomeva impugnó la decisión del Juzgado 17 del Circuito de Cali que ordenó un nuevo comité médico que evalúe el caso de Escobar.



El abogado del paciente, Luis Carlos Giraldo, le explicó a Blu Radio que el comité no será para que la EPS decida sobre el procedimiento, sino para que se le realice un acompañamiento a Escobar en su decisión.



“La verdad Víctor está feliz, ha vuelto a nacer la esperanza en él y en que este proceso judicial pueda llevarse a cabo. Podrá escoger la fecha dentro de los próximos 15 días siguientes”, dijo Giraldo a la emisora.



El jurista agregó que Escobar será "el primer paciente en Cali y Colombia que se practique la eutanasia sin ser un paciente en fase terminal. Esto no es una decisión política ni religiosa, es una decisión de dignidad y él merece morir en paz”.



La EPS deberá ahora buscar un prestador de salud que le practique la eutanasia a Víctor Escobar.

