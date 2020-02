El extraño crimen de dos políticos de oposición en Candelaria

El asesinato de Jhonatan Borja Pérez e Iván Giraldo Fumeque, activistas de Colombia Humana, despertó rechazo en el Valle del Cauca. Autoridades no han precisado el origen de homicidas, pero senadores señalan que no se les protegió ante riesgos por sus denuncias en Candelaria.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, rechazó las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la Policía, un video indicaría que los agresores iban en el mismo carro donde murieron baleados Jhonatan Borja Pérez e Iván Giraldo Fumeque, pero los senadores Gustavo Petro (Colombia Humana) y Alexander López (Polo) dicen que el Gobierno no los protegió ante las amenazas por sus denuncias en Candelaria.



Las víctimas eran veedores ciudadanos. Borja fue candidato de Colombia Humana a la Alcaldía candelareñay Giraldo al Concejo local, por Convergencia Candelaria.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se declaró consternada y envió “un mensaje de solidaridad a sus familias y compañeros, porque entiendo que es un grupo de jóvenes que trabajaba el tema ciudadano. Hemos reactivado recompensas para quien nos aporte a saber qué pasó y poder judicializar y condenar”.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos.

Jhonatan Borja con quien compartí tarima apoyando su candidatura por la Colombia Humana a la alcaldía de Candelaria, Valle, acaba de ser asesinado. https://t.co/SKER832xXC — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2020

El doble homicidio ocurrió hacia las 7 de la noche del jueves en la carrera 36 con calle 35, en inmediaciones del barrio Betania de Comfandi, en la comuna uno de Palmira, a donde llegaba el carro Kia Picanto ocupado por Borja y Giraldo.



La Policía informó que se revisan algunos elementos de investigación como videos, en uno de los cuales parecería que los atacantes de los dos políticos y veedores iban en el mismo carro, que llegó en contravía al sector. Las víctimas recibieron impactos en las cabezas y murieron en el acto.



El comandante de la Policía Valle, coronel Javier Navarro, dijo que el caso ha sido priorizado en un equipo de tareas especiales con la Fiscalía.



El oficial dijo que no se puede señalar un solo posible móvil porque sería precipitarse y conviene esperar la investigación.

Jhonatan Borja, defensor de DDHH, líder de la Colombia Humana, abogado, magister en medio ambiente y estudiante de doctorado, llevaba 3 años denunciando hechos de corrupción en Candelaria, Valle del Cauca. Denunciaba corrupción de la doble calzada Candelaria - Cali. pic.twitter.com/ymp4FlgFsU — Hollman Morris 🚇🌳👩🏽‍🎓 (@HOLLMANMORRIS) February 1, 2020

La secretaria de Gobierno Municipal, Janeth Álvarez, lamentó el crimen de reconocidos líderes de esta ciudad.



El comandante del Distrito de Policía en Palmira, mayor Andrés López, sostiene que los homicidas llegaron en el carro con Borja y Giraldo.



El senador Petro dijo que el crimen se debería a las denun cias contra la administración y pasada.

Estas son las denuncias que realizaban los compañeros de #ColombiaHumana Jhonatan Borja e Iván Giraldo en Candelaria Valle y por las cuales fueron asesinados.



Por favor difundirlas @petrogustavo pic.twitter.com/cUPs9GnmK9 — Andres Charry (@charry_manager) January 31, 2020

El senador López señaló que sí existieron llamados de Borja y Giraldo para que se les protegiera porque estaban denunciando corrupción del pasado gobierno y Concejo locales. Presentaron más de 30 denuncias y a Borja se le apoyó con un policía solo en la campaña



El 19 de abril de 2019 pistoleros asesinaron al hermano de Borja en Villagorgona. Una versión decía que lo habrían confundido con su hermano, entonces candidato a la Alcaldía.



La senadora Aida Avella dijo que el no darles protección “se convierte en un crimen de Estado. En ese municipio, no sólo roban sino que pagan asesinos. No es difícil dar con los responsables, simplemente no quieren descubrir”.



El pasado 22 de diciembre, en Cali, pistoleros asesinaron a Mariano Cuero Ruiz, candidato a la Personería de Candelaria.