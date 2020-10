El extraño asesinato de un futbolista juvenil en Argelia (Cauca)

Autoridades investigan el asesinato de un menor de edad, calificado como promesa del fútbol, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, sur del Cauca.



Según testigos, los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves cuando el menor se movilizaba en motocicleta por el parque central del corregimiento y fue interceptado por hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en cuatro ocasiones. Recibió tres disparos en el pecho y uno en el brazo derecho.

En los hechos, Álvaro Alexander López Martínez de 34 años, resultó herido en el estómago, quien debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado hasta el hospital Universitario San José en Popayán.



Jaiver Samboní, entrenador del Club Deportivo El Plateado, contó que al menor lo conocían desde que tenía 10 años y jugaba de central en el equipo. Hay consternación por su muerte. “Tenía su sueño de ser un futbolista profesional, de salir adelante. Era muy talentoso. La comunidad de El Plateado no tenemos idea de por qué acabaron con su vida”, dijo.

Se conoció que por sus habilidades con el balón, hizo parte de un club de Pereira, pero tuvo que regresarse por motivos de la pandemia. "Le estaba yendo bien en el club deportivo, pero su familia regresó por motivos de la cuarentena, ya que no tenían recursos para seguir sosteniéndose en esa ciudad", expuso el entrenador.



Hace unas semanas había ido a Cali a hacer unas pruebas en un club deportivo.



Se desconocen los móviles y autores de este crimen. Por una parte se habla que un grupo armado habría intentado reclutarlo y el joven al oponerse, le quitaron la vida.



La otra hipótesis es que quedó en medio de una persecución contra un supuesto abusador sexual.



“Acá lastimosamente, hay muchos grupos armados en el corregimiento, pero no se sabe en si cuál de ellos sea el autor. Hay muchos comentarios, pero desde aquí desde la comunidad no sabemos a ciencia cierta quién es el autor”, dijo un allegado.



Al joven, se le dio el último adiós en el corregimiento San Juan de Mechengue, ubicado en límites entre los municipios de Argelia y El Tambo, donde residía junto a su familia.



En este mismo corregimiento, en la vereda Pambilal, el pasado miércoles, campesinos encontraron abandonado en un camino el cadáver de un joven. Presentaba heridas con arma de fuego en la cabeza. “Al parecer no era de la zona. No se le encontraron documentos para establecer su identidad”, contaron pobladores de El Plateado.



Según autoridades, ya son 20 homicidios registrados en los últimos días en Argelia.



Hace ocho días, en Piamonte, también en el sur caucano, fue asesinado Nelson Ramos Barrera, en medio de la comunidad.

La Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca ASIMTRACAMPIC – FENSUAGRO, denuncia el

asesinato de Nelson Ramos Barrera en la vereda Yapura del corregimiento de Yapura, del municipio de Piamonte (Cauca).



228 líderes asesinados en 2020@CIDH @IvanDuque pic.twitter.com/m3eV9fO9DS — Indepaz (@Indepaz) October 14, 2020

Según testigos, los hechos ocurrieron cerca de la 1 de la tarde del pasado martes 13 de octubre, cuando la víctima que hacía parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Piamonte, se encontraba en un polideportivo ubicado en vereda Yapurá, donde llegaron hombres armados, quienes después de reclamarles a los habitantes por estar en ese lugar, se llevaron al ciudadano.



“La familia y comunidad se opuso y deciden asesinarlo a sangre fría, delante de la comunidad, sus hijos, esposa, padres y amigos”, denunció la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro). Los testigos atribuyen el crimen a grupos paramilitares.