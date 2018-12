El estigma de los bienes incautados

Administrar bienes en extinción de dominio es todo un dolor de cabeza. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene que encargarse hasta de alimentar hipopótamos y cocodrilos que le han encomendado. Y en el caso de los bienes inmuebles, muchos están invadidos, otros no son fáciles de vender porque la gente no quiere poseer un predio que se ha visto en problemas.

Ni siquiera quieren las obras de arte incautadas. La SAE ha organizado tres subastas y no ha logrado colocar un solo cuadro o una escultura.



La presidenta de la SAE, María Virginia Torres, estuvo en el Valle donde explicó los alcances del Decreto 758 del 4 de mayo del 2019 por medio del cual se amplía el término de alquiler de tierras en extinción de dominio para proyectos agrícolas.

En Valle, Cauca y Nariño, la SAE administra 6.800 bienes.



¿Qué es lo más difícil de administrar esa cantidad de bienes?

Creo que los fenómenos de criminalidad asociados a los bienes, las invasiones y el estado de mantenimiento de los bienes que recibimos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.



¿Cuántas resoluciones de recuperación han dictado?

Hemos dictado 5.000, pero como el Estado debe comportarse conforme a derecho, y estamos en un país tan garantista, para hacer una diligencia de desalojo tenemos que mover una gran institucionalidad país; si en un predio hay niños, entonces hay que ir con el ICBF, si hay ancianos con Bienestar, si hay víctimas con la Agencia respectiva, si hay animales con los que cuidan los animalitos, se vuelve absolutamente dispendioso, largo y costoso ir por cada recuperación de bienes que vayamos a hacer.



¿En qué tiempo se han dictado esas 5.000 resoluciones?

Durante estos cuatro años; en los primeros tres años dictamos mil porque no teníamos facultad propia y nos tocaba mandarles despachos comisorios a los inspectores de Policía, con el trámite de la Ley 1849 logramos facultad de Policía Judicial. Nosotros mismos ya dictamos resoluciones en un gran número, tenemos que llegar a casi 10.000. Aquí, en el Valle, el Club San Fernando fue todo un dolor de cabeza recuperarlo. Desafortunadamente, cada grupo poblacional que está en estos bienes hace toda la resistencia del mundo para no devolverlos.



¿Por qué no han podido vender las obras de arte?

Son bellísimas, no sabemos, hay cuadros de Caballero, de Manzur; un Botero falso, dicen. Hay 829 obras de arte, tenemos hasta porcelanas de vajillas muy bonitas.



¿No se venden por costosas?

No son costosas, la gente dice que no está caro. En este momento vamos a variar nuestra estrategia de ventas. Nosotros tenemos medio billón de pesos en ventas, 500 mil millones aproximadamente entre inmuebles y todo lo demás. Vamos a hacer una gran venta masiva el otro año porque ya hemos demostrado, en estos cuatro años, que vender uno a uno no es opción. Estos bienes de estas características tienen algo que han dado en llamar estigma, como un inri que hace que la gente no los compre, por quienes eran sus dueños, por lo que pudo ocurrir allá y, seguramente, a las obras de arte y todo lo demás lo ataca un poco parte del estigma que tienen en general estos bienes.



¿Mucho dolor de cabeza?

Esto es un dolor de cabeza, nosotros hemos cargado con la carga de corrupción y de mala reputación que traía la Dirección Nacional de Estupefacientes. Tratar de eliminar todas las conductas, hacer transparente la administración de los activos, obviamente, ha tenido una carga grande. Yo llegué a la SAE desde el principio, desde que recibimos el Frisco y hemos hecho muchas cosas en transparencia, hacer un registro depositario limpio, hacer asignación automática, tratar de cerrar como todas las puertas por las cuales se dio la corrupción en la DNE ha sido un trabajo bien pesado.