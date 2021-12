Esta es la cita más esperada por los amantes de la salsa y géneros afines. Una sonora reunión de fin de año: El Encuentro de melómanos y coleccionistas, que cada año se realiza en el marco de la Feria de Cali.



Y como son tres décadas de esa cita musical este año se le ha denominado ‘Jubileo 30 años’, con cinco días de una programación que mantiene vivo ese gusto, ese legado en el que coleccionistas presentan lo que consideran sus ‘joyas musicales’, una práctica que se ha extendido a otras regiones.

(Puede leer: Alcaldía levanta el pico y placa hasta enero en Cali)



Con la producción general de Sandra Hernández y la producción artística de René Gómez, esta versión retoma la presencialidad y tendrá como punto de encuentro el Estadio de Atletismo Pedro Grajales, en la Unidad Deportiva. Panamericana Jaime Aparicio, en el sector de Los Cholados.



Con ingreso gratuito, Gómez resalta que se presentarán orquestas locales, como parte de la reactivación económica que se busca.



Hace un recorrido por lo que ha significado este evento y resalta que se pasó de unos 1.000 asistentes en 1991 en el Parque de las Banderas a cerca de 20 mil en el 2019. El 2020 el encuentro fue virtual con gran difusión por redes sociales.



Y como parte de la programación, el 26 de diciembre será día de La Nueva Guardia, antes llamado Encuentro de Melomanitos. Son menores de entre 15 y 17 años que tendrán la oportunidad de presentar en tarima los discos que consideran de alto valor musical. Con ellos se mantiene ese legado, ese gusto que le ha dado identidad a Cali y la región.



(Le recomendamos: Inclusión y diversidad, con un espacio especial en la Feria de Cali



Ese día se presentará la orquesta Julio Cortés y su corte y se hará un homenaje a personalidades que han tenido incidencia estos 30 años en el evento y en mantener viva esta tradición musical, entre ellos periodistas, locutores, presentadores, establecimientos y coleccionistas. Y claro, entre ellos está Gary Domínguez, uno de los gestores de este encuentro que ha trascendido la región y a otros países.



El 27 de diciembre se le denomina ‘El Bolero es universal’ y se tendrá el conversatorio “El bolero en tiempos de salsa”, con el panelista Antonio José Manrique y como moderador Juan Carlos Mejía y la animación de la Orquesta Bolero.



Este es el día de Unimel -la Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas- que reúne a 21 asociaciones, cada una con más de cinco miembros. Se estima que solo en Cali son unos 300 coleccionistas.

¡JUBILEO 30 E.M.C!



El Encuentro Internacional de Melómanos y Coleccionistas cumple 30 años llevándose a cabo de manera ininterrumpida, en el marco de la Feria de Cali.#FeriaDeCali2021#TeQueremosCali pic.twitter.com/qx26Gg7XNo — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 27, 2021

Infaltable, la mujer es protagonista, y para ellas es el tercer día de este encuentro, el 28 de diciembre. Se tendrá el conversatorio ‘Salsa en cuerpo de mujer’ con Mónica Castro como invitada y la presentación de la orquesta Son Mujeres. Las agrupaciones femeninas han tenido gran peso en Cali y el país, con cerca de 30 orquestas.



Gómez destaca que el 28 se institucionalizó para ellas desde hace unos 5 años cuando se tuvo el primer día con la mujer como protagonista. “Esa ocasión se esperaban unos 3.000 o 4.000 asistentes y fueron como 20.000, en su mayoría mujeres”, cuenta.



(Le sugerimos: Alerta por peligroso juego con pólvora de jóvenes en Cali)



El 29 es el homenaje a las big bands y jazz bands, con Isidoro Corkidi y Richard Yori como ponentes, la moderación de Wilson Eberto Mina y la presentación de la Orquesta Edward Quiñonez y su latín Jazz band.



“Las big band marcaron un momento histórico con orquestas como la de Benny Moré Dámaso Pérez Prado, Tito Rodríguez, Ernesto Duarte, Los Hermanos Castro” refiere el director artístico del evento.



Y el cierre, el 30 de diciembre, es para la salsa dura, y se le ha denominado ‘El barrio tiene su salsa’, con la temática ‘Pueblo Latino’ y el conversatorio ‘Nadie se salva de la rumba’, con los panelistas Diego Echeverry y Luis Felipe Valero ‘DJ El Chino’ y Orlando Montenegro como moderador.



Se presentará la orquesta Sonora Brava. Es un viaje a la década de los 60 y 70 cuando la pachanga y la charanga sonaban en emisoras y se rumbiaba en las discotecas.



(Siga leyendo: Desfile de carros con nostalgias e hinchas que dan ejemplo de fiesta)



Gómez expone que tiene el gusto de haber nacido y vivido en una época que le ha permitido disfrutar la ranchera en su niñez, la música cubana, la pachanga, el boom de la salsa dura y aprendió de la música clásica pasando por el Go- Go y el Ye-Ye, entre otros ritmos y géneros.



Eso sí, no olvida cuando vio por primera vez a Amparo Ramos o Amparo Arrebato, moverse al ritmo de Felicidad y Bogaloo, de Máximo Rodríguez y sus estrellas.



Y anota que ese gusto por la salsa, ese deleite por estos ritmos, permitió a miles de caleños y vallecaucanos superar el aislamiento de significó la pandemia.



Este es el año del reencuentro musical, la cita de los coleccionistas de todas las edades, con los jóvenes llamados a mantener ese legado y las mujeres con su belleza, ritmo y alegría que inspira más de una canción.



*Iván Noguera, para El Tiempo

Más noticias de Colombia

Extraño ataque a la casa del alcalde de Cumbal, en Nariño

Dolor en la música del Pacífico por el asesinato de joven cantante