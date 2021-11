'La idea es recuperar a los empleados de La 14': Tulio Gómez

Uno de los grandes interrogantes tras conocerse el anuncio de que el empresario Tulio Gómez, a través de su marca de Supermercados La Montaña operará cinco locales de La 14, es la suerte de los empleados de la cadena en liquidación.



En entrevista con el programa Radio Reloj, el también máximo accionista del América de Cali aseguró que tiene proyectado emplear la mayor cantidad de exempleados de La 14.



(Le puede interesar: 6.700 jóvenes del Valle podrán transformarse con empleo y emprendimiento)

“La idea es recuperar todos esos empleados de La 14. Con lo que vamos a tener nosotros y los demás concesionarios, vamos a llegar a tener entre unos 600 o 700 empleados entre todos. Esa es la idea, no dejar morir esa gran marca y continuar el legado de Don Jaime Cardona”, indicó Gómez al programa radial caleño.



Sobre este proceso, aseguró que el liquidador de La 14, Felipe Negret Mosquera se encarga de liquidar a los empleados para que posteriormente puedan ser contratados por el supermercado que entrará a operar los locales de Calima, Avenida Sexta, Cosmocentro, Pasoancho y Pereira.



Sin embargo precisó que todos no podrán ser contratados, debido a las características del tipo de negocio.



(También lea: Clínica Imbanaco, una de las mejores de América Latina)



“No los podemos contratar a todos porque vamos a manejar solo el área de canasta familiar que implica abarrotes, carnes y supermercados”, dijo Gómez.



En cuanto a los que ya fueron liquidados y buscan una nueva oportunidad de trabajo en la marca que trabajará dichas sedes de La 14, Gómez detalló: “Nosotros hablamos con la gente de La 14 para que nos pase el listado de los empleados. A los que necesitamos del área que necesitamos, los llamaremos. La idea es que los empleados que salieron de la sexta los tengamos en la sexta, los de la Pasoancho, en la Pasoancho…”.



Sobre el funcionamiento, ‘Don Tulio’ explicó que será como “un almacén por departamentos: La marca sombrilla es La 14, internamente estará El Molino, La Locura, Supermercados La Montaña, etc...".



(Lea también: Por lío de Escuela de Policía cayó un coronel que apoyaba la paz)



Y agregó: “El objetivo del señor liquidador es pagarle a todo el mundo; obviamente lo primero que paga son los empleados, impuestos y demás proveedores”.



Aunque no tiene definida la fecha en la que empezará a operar Supermercados La Montaña, Gómez aseguró que la idea es “abrir cuanto antes”. “Estamos organizando, porque hay que generar sistemas, capacitar empleados…”, añadió.

Más contenido de Colombia

- La nueva embestida de EE. UU. contra alias Otoniel



- Reportan sismo con epicentro en Cartago, Valle del Cauca



- Jurídica de Cali celebra fallo que niega nulidad de elección de Alcalde



​CALI​