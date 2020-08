No cesa polémica: Ejército negó ser responsable de muerte de indígenas

Ante lo ocurrido el jueves pasado en zona rural del municipio de Corinto, Cauca, donde dos comuneros murieron y otro más resultó herido en medio de choques con la Fuerza Pública, el Ejército Nacional se pronunció negando ser el responsable de la acción y aseguró que los proyectiles provinieron desde zona montañosa, lugar donde delinquen grupos al margen de la ley.

“Las tropas del Ejército nunca accionaron sus armas de dotación en contra de la comunidad indígena, por el contrario respondieron el ataque desmedido de los integrantes del grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos Ortiz hacia la tropa sin importar la presencia de la población civil”, aseveró el brigadier general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército.



(Puede leer: Obispos rechazan los asesinatos de jóvenes en Cauca y Nariño)



Así mismo, indicó que denunciarán ante las autoridades competentes la agresión “permanente” de algunos miembros de las comunidades indígenas hacia los uniformados.



“Estas comunidades son instrumentalizadas por grupos al margen de la ley que aprovechan la situación para atacar unidades militares, utilizándolos de manera cobarde como escudos humanos”, agregó.



El Ejército también reporta por lo menos cinco miembros de la Fuerza Pública heridos, a los cuales, según afirman, también trataron de secuestrar.



Por su parte, gremios del sector agropecuario también se pronunciaron lamentando lo ocurrido y rechazando lo afirmado por las comunidades, quienes aseguran que dichas acciones fueron “coordinadas entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cuerpo de carabineros de la Policía, el Ejército y la seguridad privada de Asocaña”.



“En este sentido, aclaramos que Asocaña no cuenta con ningún cuerpo de seguridad privada en la zona, ni en ninguna otra parte. Tampoco coordina acciones con los organismos de seguridad del Estado que desarrollan sus funciones en cumplimiento de la ley o de órdenes judiciales”, dice el comunicado.



Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades competentes y esperan se esclarezca lo ocurrido.



(Le sugerimos: Crimen de líder social causa rechazo en Argelia, sur del Cauca)



Según explicó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), en el sector de El Guanábano, los uniformados luego de destruir cultivos y cambuches, procedieron a disparar contra la comunidad, falleciendo en esos operativos de desalojo dos integrantes de las comunidades indígenas.



Las víctimas que fallecieron cuando eran trasladadas a clínicas de la ciudad de Cali, fueron identificadas como Johel Rivera y Abelardo Liz.



Rivera, falleció de “dos impactos de arma de fuego en el pecho y el hombro”. Participaba en las actividades autodenominadas “liberación de la madre tierra”.



Liz murió minutos después a causa de un impacto de proyectil que recibió en el abdomen. Era el comunicador comunitario de la emisora Nación Nasa y estaba cubriendo la situación de orden público en ese municipio. Pronto sería padre de un pequeño.



También denunciaron que la fuerza pública atentó contra la comisión médica que llegó a auxiliar a los heridos, lo que impidió el ingreso oportuno de paramédicos para trasladarlos a centros asistenciales.



“Al tratar de trasladar los heridos en los vehículos que habían disponibles, el Esmad los atacó con gases lacrimógenos, empeorando la situación”, señalaron nativos de la zona.



“Estos dos crímenes deben ser investigados y sus responsables sancionados por la justicia. Nuestra solidaridad y condolencias con las familias y con el pueblo Nasa. Hacemos seguimiento a los hechos de acuerdo con nuestro mandato”, expresó Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



(Le puede interesar: Denuncian nuevo asesinato múltiple en Nariño)



En cuanto al herido, se conoció que se recupera de sus lesiones en la rodilla derecha.



El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazó la aseveración del Ejército de que recibieron un ataque de la columna Dagoberto Ramos desde la parte alta de la montaña con armas de largo alcance. Aseguró que en el momento de los hechos no había presencia de grupos armados disidentes como lo aseguran.



A través de un video publicado por las autoridades nativas se puede ver como los uniformados realizan disparos con sus armas de dotación, cerca de los indígenas.



La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), condenó el asesinato del comunicador indígena y también rechazó el comunicado de prensa del Ejército en el que se desconocen las afectaciones a la sociedad civil en medio del operativo.



“En ese sentido, la Flip expresa su preocupación por los señalamientos que hace el Ejército en contra de las comunidades indígenas, a quienes responsabiliza de presuntos ataques a la fuerza pública para justificar sus acciones militares desproporcionadas que, en este caso, comprometieron la vida de tres personas, incluyendo la de Abelardo Liz”.



Los enfrentamientos se registraron el miércoles y jueves pasados por labores de desalojo de las haciendas Granadita y Gracia Arriba en la Vereda el Barranco.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán