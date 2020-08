El drama de un colombiano y su esposa alemana en Beirut 

A la hora de las explosiones que sacudieron a la capital de Libano, la pareja estaba en actividades cotidianas en un piso 14.



Los familiares en el Valle del Cauca sienten que los salvó quizá haber bajado sin saber que habría una serie de explosiones brutales. Ambos sufrieron lesiones en medio de esa tragedia del pasado martes.

Carlos Valencia Marín, de 34 años, es un actor y bailarín que nació en Buga, pero se crío y educó en Tuluá, ambas ciudades del centro del Valle del Cauca.



La familia tuvo un almacén reconocido en la Calle Sarmiento de Tuluá. Los allegados de Valencia recuerdan que hizo parte de la Selección Voleibol Valle y Colombia, en juveniles. Como bachiller se graduó en el colegio Salesiano.

Aquí le explicamos punto por punto qué fue lo que pasó en Beirut, qué ocasionó la explosión y qué viene para el país tras el anuncio de ayuda internacional para la reconstrucción de la capital. ⬇️ https://t.co/LgMj66VwOt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 5, 2020

Se inclinó por estudiar actuación en Venezuela y luego en Cali. Como actor alcanzó algunos papeles en series de televisión en Bogotá y obras de teatro en la capital del Valle. También se ha desempeñado como profesor de baile.

Carlos Valencia Marín Foto: Archivo particular

Hace unos cuatro años, Valencia conoció a Sonia Schulz, una abogada alemana, que vino de visita vacacional a Cali. Desde ese día ermpezó una relación que pasó a romance, a distancia, le contó su hermana Carolina Valencia al programa televisivo La Campana CNC Tuluá, dirigido por William Loaiza Amador.



"Es una historia bonita al hacer mi hermano ese cambio tan drástico para estar al lado de ella. Han estado juntos en momentos bonitos y ahora con esta situación mucho más unidos", dijo Carolina.

Video Macron pide pesquisa internacional sobre explosión en Beirut

Cuando a la abogada la trasladaron hace más de un año a Beirut, Carlos y Sonia decidieron que era hora de vivir juntos. Se casaron en diciembre pasado y se quedaron viviendo en la capital libanesa.



Sonia Schulz cumplía sus tareas diplomáticas por Alemania en esa ciudad portuaria de un millón de habitantes. De acuerdo con los allegados, esa misión se iba a cerrar a mediados de este agosto cuando saldrían de Libano.



A la hora de la tragedia estaban en el piso 14 de un edificio donde residían, al igual que algunos compañeros de trabajo de Shulz. Según han comentado, ellos vieron una especie de juegos pirotécnicos y decidieron bajar al primer piso. En esos momentos vinieron los estallidos que dejaron el ambiente lleno de polvo, paredes caídas y vidrios rotos.(Lea también: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/2-anos-tras-banda-de-drogas-sinteticas-en-parques-y-universidades-526422 )

Bajo el aturdimiento, Carlos Valencia le dio ánimo a su esposa Sonia para salir a la calle, ante el temor de un colapso del edificio. En el camino, unas personas les dieron agua. Luego vieron a un hombre que sacaba lesionada a su esposa y le pidieron el traslado en carro a un hospital. El viaje duró casi una hora en medio de la destrucción y el desconcierto por la brutal explosión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio..



Sonia Schulz sufrió laceraciones en distintas partes del cuerpo y cortaduras en los pies al salir descalza del edificio.

El Gobierno colombiano le expresó su solidaridad a Líbano, tras el incendio y la explosión que se desató. Los últimos reportes hablan de al menos 70 fallecidos. Este fue le mensaje de la Cancillería ⬇️ https://t.co/hQZToONncT — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 5, 2020

Valencia resultó con fracturas en las dos manos y el codo izquierdo, además de lesiones en la rodilla izquierda y el pie derecho. No sabe cómo pudo caminar y estuvo a punto del desmayo en la ruta al hospital.



Su hermana Carolina cuenta que la familia sufrió porque no contestaban las llamadas. Solo dos horas después, en un contacto con un familiar de la abogada Schulz se pudo saber que estaban en el hospital. "Después hablé con mi hermano y me contó que estaban vivos de milagro", dijo Carolina.



El embajador de Colombia en Libano, Fernando Helo, verificó que les reportaron como heridos a dos colombianos, uno de ellos Valencia Marín. El otro lesionado es Fabián Valencia, quien sufrió un trauma craneoencefálico con fractura de cráneo y su estado de salud es estable. “Son los dos colombianos que tenemos referenciados, pero puede que existan más”.



(Lea también: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/mercy-paso-de-vendedora-de-frutas-a-modelo-de-una-agencia-526462 )



La familia de los esposos Valencia Schulz agradece que estén vivos y espera que se concentren en su recuperación, aunque no se les podrá borrar el dolor y la destrucción en el que estuvieron a punto de morir.