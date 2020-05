El drama de más de 100 migrantes, refugiados en parque Las Banderas

El icónico parque Las Banderas, en el sur de Cali, es el sitio donde más de un centenar de migrantes levantaron un campamento improvisado con bolsas plásticas. También tienen colchones y cobijas, a pocos metros de las palmeras del lugar.

Allí, muchos de estos extranjeros, entre adultos, algunos mayores, mujeres embarazadas y niños, piden ayuda a la Alcaldía de Cali y al mismo Gobierno Nacional.



La situación es compleja, teniendo en cuenta los riesgos de contagio de coronavirus y que algunos migrantes tienen síntomas de gripa, luego del aguacero del jueves pasado.

Muchos de ellos estaban pernoctando en cambuches cerca de la Terminal de Transportes de la capital vallecaucana, donde han habido controles para que no permanezcan en este sitio.



“Alcalde, pedimos ayuda. Es lo único. No tenemos albergues”, dijo uno de los foráneos. Estos ciudadanos han realizado manifestaciones, en busca de apoyo.



La Alcaldía de Cali informó que la ciudad no cuenta con recursos. Ha gestionado seis traslados humanitarios de 1.286 venezolanos a su país.



Hace dos semanas viajaron 506 venezolanos en 19 buses (374 adultos, 100 niños y 32 bebés). Ese fue el último de los llamados corredores humanitarios para gestionar su regreso.



CALI