Tapabocas en gimnasios de Cali: ¿Protección o riesgo para la salud?

La condición principal que la Alcaldía de Cali decretó el año pasado para permitir la reapertura de gimnasios y centros deportivos que habían cerrado sus puertas por la pandemia fue el uso de tapabocas en los entrenos.



Esta medida que hace parte de la nueva normalidad deportiva ha generado debates frente a los beneficios o afectaciones que pueda generar un tapabocas a la hora de realizar actividad física de alta intensidad.



Tal es el caso de los espacios donde se entrena crossfit o funcional, donde se realizan trabajos de alta intensidad.



Alejandro Montaño, uno de los profesionales en deportes con amplia experiencia en entrenos tipo crossfit (nivel 2), el uso del tapabocas depende del tipo de persona que realice el entrenamiento.



“Considero que sería bueno hacer un trabajo más moderado cuando las personas son principiantes”, considera Montaño.

Añade que estas personas “deben hacer un trabajo más llevadero a la hora del entreno porque como la oxigenación no es igual con el tapabocas van a tener más dificultad a la hora de entrenar y esto les puede causar mareos, náuseas y no van a poder hacer un trabajo a alta intensidad que es lo que se busca con el crossfit”.



Para Alejandro, el problema se intensifica si una persona con un nivel avanzado y que trabaja con pesos elevados toma la decisión de usar el tapabocas.



“El cuerpo necesita mucha más oxigenación para que los músculos puedan trabajar a su 100 por ciento, por decirlo así”, asegura Montaño, quien lidera el espacio The Urban Box.



Christian Córdoba, entrenado personalizado, considera que los tapabocas o afectan entrenamientos de alta intensidad, siempre y cuando “el se use sea el adecuado o que se encuentre avalado por la ciencia médica”.



“Los estudios que se han hecho en el caso de diferentes tipos de deportes no afectan la respiración, ni siquiera alteran los gases, porque exhalamos CO”, asegura Córdoba, quien considera que este tipo de elementos no representa riesgo alguno.



El experimentado entrenador considera que la persona debe tener consciencia en el manejo de la respiración independiente el tipo de trabajo deportivo que se realice.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI

