La tormenta que se vienen registrando por estos días con fuertes vendavales y rayos trajeron a la memoria las muertes de Hermann 'Carepa' Gaviria y Giovanni Córdoba.

Eran las 4:30 de la tarde, cuando el entonces equipo del Deportivo Cali entrenaba en en su sede de Pance, en el sur de la ciudad.



Gaviria tenía 32 años y estaba junto a sus compañeros Giovanni Córdoba, Giovanni Hernández, Mauricio Espinoza y Carlos Chumi Alvarez, cuando llegó el estruendo y la desgarga eléctrica.



Todos ellos quedaron afectados, pero Gaviria se desplomó por la luz que lo atravesó. En ese momento, la suerte de Córdoba era incierta.



Gaviria ingresó a cuidados intensivos de la clínica Fundación Valle del Lili, también en el sur caleño, donde debido a los daños ocasionados por el impacto del rayo murió de manera inmediatamente.



También en cuidados intensivos, pero estables estuvieron Hernández y Alvarez.



En la noche, en el entonces preparador físico del Cali, Hernando Arias había informado, que Córdoba llevaba una hora con su ritmo cardiaco estabilizado.



Así fue la noticia que EL TIEMPO divulgó en aquel 24 de octubre de 2002:



La emergencia sobrevino diez minutos después de comenzar la práctica en la cancha número 2 de la sede del Cali. El entrenamiento se detuvo por un balonazo que recibió Léider Preciado. Apenas Léider se cayó, pedí agua a un auxiliar. Carepa , a mi lado, bromeó: Con toda la que está cayendo y vos pidiendo más . Corrí por el agua y, entonces, cuando estaba a cinco metros de Carepa , sentí que el mundo me había pegado encima, como un golpe atrás de la cabeza , narró Espinoza a las emisoras RCN y Caracol.



Mónica Santa Cruz, periodista de la Universidad del Valle, contó su versión: Escuché un estruendo muy grande. Había humo y fuego. Vi a varios jugadores en el piso y sonó otro trueno. Giovanni Córdoba salió por el aire y cayó al piso .



En medio del desorden, un jugador gritó: Carepa se nos muere! Le sale humo por la nariz , contó Francisco Henao, periodista de El País de Cali.



Guillermo Rivera, volante del equipo, aseguró: no estaba lloviendo y salimos a entrenar. De pronto empezó una llovizna y de un momento a otro se desató una tempestad. Entonces cayó un rayo en uno de los postes de la luz, rebotó en el campo y no hubo tiempo de nada .



El cuerpo de Gaviria fue trasladado a la funeraria Los Olivos de la Avenida Pasoancho (Cali) y será llevado a Medellín.



El Cali pidió aplazar sus próximos dos partidos en el campeonato.



El goleador Giovanni Córdoba también era uno de los cracks de los azucareros como Carepa Gaviria.



Giovanny Córdoba Rentería había nacido en Palmira, el 16 de marzo de 1978. Surgió en las divisiones inferiores del Deportivo Cali y debutó en la primera división en 1997.



Era un delantero ágil, goleador (marcó 51 tantos en 173 partidos oficiales), pero también es importante para dejar mano a mano a sus compañeros. José Eugenio Hernández le dio continuidad en el equipo y fue titular en la final de la Copa Libertadores de 1999, frente al Palmeiras de Brasil.



Córdoba solo estuvo un año por fuera del Cali. A mediados del 2000 fue a préstamo a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y a comienzos del 2001, Cheché se lo llevó a Nacional. En ese 2002 alternaba en punta con Léider Preciado y Elkin Murillo.



