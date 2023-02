El profesor Gilberto Carabalí Sinisterra murió el pasado 2 de noviembre en zona rural del litoral Pacífico caucano, donde cinco casas resultaron quemadas.



Su esposa y líder social Luz Aray Hernández Ocoró, al lado de su mamá y otros cinco allegados, entre ellos tres menores, quedaron en la calle porque perdieron dos de esas viviendas.



Ahora están en destierro en Cali, donde pasan penurias al no tener para pagar arriendo ni servicios.



(Lea en contexto: Profesor muere en medio de incendio en Timbiquí)

Aquel 2 de noviembre de 2022, a la medianoche, en el corregimiento de Santa María, poblado ubicado a tres horas del casco urbano de Timbiquí, empezó la tragedia cuando surgió fuego entre los techos.



Aunque se comenta que las llamas pudieron empezar en una vela, no es claro dónde se inició el incendio.



Solo que el caserío completaba dos meses sin servicio de energía y los residentes debían acudir a velas o lámparas para alumbrar en el interior de las casas o salir a las calles a cualquier actividad nocturna.



(Le puede interesar: Abren proceso ambiental a centro científico por trato a primates

En medio del griterío se escuchaban las voces llamando al 'profesor Gilberto Carabalí Sinisterra'. Algunas personas saltaron desde ventanas para no perder la vida entre las llamas y el humo.



Los minutos pasaron y el fuego arrasó cinco viviendas, además de afectar a otras propiedades.

Facebook Twitter Linkedin

El incedio fue en Santa María de Timbiquí (Cauca) Foto: Archivo particular

El profesor fue encontrado calcinado dentro de uno de los baños. Sus dos hijas y tres nietos lograron ponerse a salvo.



Luz Aray Hernández Ocoró, quien estaba esa noche fuera de la localidad, recibió la noticia por celular sobre la muerte de su esposo y la destrucción de la casa. Era más de un dolor.



Ese día se quemaron otras cuatro viviendas, entre ellas de su mamá, Valeriana Ocoró Vásquez, de 86 años, quien se salvó porque la ayudaron a salir.



(Puede leer: Misteriosa muerte de joven desaparecida que fue hallada en el río Cauca)



Santa María es un corregimiento de 1.300 casas y dos meses antes había quedado en apagón porque la planta de energía se dañó y hasta el sol de hoy. Así, a la hora del incendio estaban en la oscuridad.



Luz Aray, de 59 años, dice que quedó a la deriva. Las llamas se llevaron al cónyuge, al padre, el abuelo, y el sustento de toda una familia.



Al profesor Carabalí lo conoció en el colegio. Fueron 46 años de matrimonio. En esas casi cinco décadas, tuvieron cuatro hijos fruto de su amor.



Al perder las casas y al no estar el profesor, tuvo que buscar dónde van a vivir y cómo subsistir. El incendio la desterró al lado de su mamá y allegados.



Uno de sus hijos vive en Cali, pero es muy difícil porque tiene sus obligaciones.



No han podido levantar la vivienda quemada, sin la ayuda del profesor que era el que los proveía, ha sido muy complicado.



(Además, puede leer: ¿Liquidar Metrocali, salida para la crisis del MIO de Cali?)

Qué dice Gestión del Riesgo en Timbiquí

Aldo Cristian Sinisterra, de la oficina de Gestión de Riesgo Municipal de Timbiquí, señala que el día del incendio los afectados recibieron Kit de alimentación, elementos de aseo personal, utensilios de cocina y láminas de zinc.



“Todos recibieron las ayudas de emergencia suministradas por la Alcaldía. En el caso de las cinco casas incineradas la idea es reconstrucción total”, dijo el funcionario.



Luz Aray está a la espera de la pensión de su esposo, pero no la ha podido tramitar. Sostiene que no ha recibido ningún tipo de ayuda estatal o departamental.



Dice que ha llamado y escrito a la Personería de Timbiquí y a la Alcaldesa, pero no ha recibido respuesta.



Por eso, eleva un llamado a la vicepresidenta Francia Márquez. Pide que no la abandone y que les tiendan una mano en esta situación tan difícil por la que están pasando.



“Lo que quiero es que el Gobierno sepa lo que estoy viviendo. Acá no más debo tres meses de arriendo, sin servicios de luz ni agua...”, dice Luz Aray



La familia espera ayudas a través del celular 3026052928 y la cuenta 421800030337 del Banco Agrario.

Lea más noticias de Colombia

A tener en cuenta alza de predial y la actualización catastral en Cali