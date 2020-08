El coronavirus y falta de pago tienen en jaque a hospital de 267 años

El coronavirus tiene en ‘unidad de cuidados intensivos’ al hospital San Juan de Dios. Es quizás uno de los hospitales públicos más antiguos de Cali, porque su historia se remonta a hace 267 años.

Aunque el hospital ha podido levantarse con dificultad para seguir abierto y en ‘convalencia’, tras diversas crisis del pasado -una- en 1999, por lo que en ese entonces, la institución de nivel II de complejidad en salud entró en concordato, y otras- en los últimos años-, ahora, con la pandemia, el San Juan se agravó.



Los 808 trabajadores y médicos de las sedes, la central en Cali, y la de Cartago, lanzaron un SOS que fue escuchado por el senador Alexánder López, quien convocó una audiencia con delegados de la Gobernación, de la Alcaldía y de la Arquidiócesis; todos, de la junta directiva.

Este es el relato de la médica cirujana Marta Isabel Moreno del #SanJuanCaliEnUCI a quien solo le han pagado el mes de enero del año a 2020 pic.twitter.com/QZ8hSSrnLm — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) August 19, 2020

El senador López dijo que entidades promotoras de salud (EPS), la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y otras entidades territoriales que le deben a este hospital 58.434 millones de pesos. La EPS deben 30.973 millones de pesos. Estas deudas no le han permitido pagar la nómina de sus trabajadores, 537 en Cali y los demás 271, en Cartago.En la audiencia estuvieron Ana Leidy Erazo y Roberto Ortiz.



"Las deudas estatales ascienden a 9.991 millones de pesos mil, siendo la Gobernación del Valle la que más le debe al hospital, al no cancelar 7.053 millones de pesos por la atención de población extranjera y por Población Pobre No Asegurada (PPNA), mientras la Alcaldía de Cali le debe 1.156 millones de pesos por Calisalud y otras

entidades de salud del Estado como las Secretarias de salud del Cauca, del

Choco, de Risaralda, de Nariño, de Tolima, de Quindío, de Atlántico y de

Antioquia le deben 1'781.000 millones de pesos", afirmó López.



El congresista dijo, además: "El San Juan de Dios de Cali tiene una cartera del régimen subsidiado que asciende a 30,973 millones de pesos y está concentrada principalmente en 10 EPS así: Solsalud ARS con una deuda de 17.352 millones de pesos, MIASsub-Ginecologia 17.231 millones de pesos; Pijaos Salud EPS 15.767

millones de pesos, Comfacor, 14.489 millones de pesos, Comfama

13.343 millones de pesos, Comfanorte; 10.337 millones, Comfaoriente, 10.310 millones; Salud Total, 10.037 millones de pesos; Humanas Vivir, 8.887 millones de pesos; Saludcoop, 8.032 millones; y Humana Vivir, 8.887 millones de

pesos; que representan el 91,5 por ciento, de la cartera del régimen subsidiado,

mientras la cartera del régimen contributivo es de 28.327'222.028.



Sergio Falla, presidente del Sindicato dijo que a médicos generales les deben entre ocho y 10 meses de salarios; a traumatólogos, otros nueve, “a anestesiólogos apenas les pagaron enero, les deben los demás hasta ahora”. El dirigente dijo que la cifra es mucho más, alrededor de 62.000 millones de pesos. Sostuvo que hay un déficit de unos 3.000 millones. Además se deben dineros a la Dian, unos 10.000 millones, y servicios de Emcali, otros 9.000 millones.



"No llegan los pacientes por el temor al contagio. No se hacen cirugías porque no se puede y eso genera costos tener ocho quirófanos en Cali cerrados", dijo Falla.



“Cuando deben ocho meses de salario, ¿quién se levanta con ganas de trabajar?”, expresó la médica Marta Moreno.



