'El coronavirus no nos la va a ganar, lo vamos a vencer juntos'

Como la misma gobernadora Clara Luz Roldán lo dijo, cuando hace seis meses inició su mandato tenía muchas expectativas de que la región avanzara. Pero no se esperaba la pandemia por el coronavirus.



Sin embargo, la mandataria señaló que ha sido todo un desafío para mostrar la fortaleza de los mismos vallecaucanos, y su empuje por avanzar y superar esta situación.

Un aspecto clave, de acuerdo con ella, es que a pesar de Ley 550, el Gobierno departamental había cumplido en más del 90 por ciento con sus acreencias, lo cual, “permitió recibir una región con una ejecución saludable desde el punto de vista de las finanzas y sin una espada de Damocles en el cuello por un endeudamiento enorme.



El Valle tiene una deuda en el orden de 300.000 millones de pesos, del cupo inicial de 350.000 millones. Existe la posibilidad de ejecutar 50.000 millones de pesos de esos recursos en la administración actual”. En este balance se incluyen, además, 460.000 millones de pesos que dieron el aire para financiar las inversiones necesarias para atender la emergencia del covid-19.



¿Cuál era el panorama y expectativas de la economía del Valle del Cauca antes de la pandemia y cuál es el de ahora?



Antes de la pandemia las expectativas de crecimiento de nuestra economía eran muy positivas. El Valle del Cauca ha venido creciendo por encima del 3 por ciento en los últimos años con una dinámica impulsada por el gran tejido empresarial con que cuenta, con múltiples sectores económicos como la construcción, la industria manufacturera, los servicios, el comercio y también con inversión pública que venía desde el periodo pasado contribuyendo de manera decidida al crecimiento del Producto Interno Bruto del Valle.



No obstante, la situación es grave para todo el país.



El Valle no ha sido ajeno al impacto económico de la pandemia. Se cerraron actividades económicas, los trabajos profesionales e independientes se afectaron y tuvimos un frenazo en el crecimiento económico. Eso hizo que tuviéramos una etapa fuerte de decrecimiento desde el 16 de marzo y una disminución drástica de empleos. Tenemos sectores muy afectados como el turismo y la cultura. Hoy, con la apertura gradual algunos sectores están empezando a reaccionar. La industria manufacturera, la construcción y el comercio han ingresado gradualmente. Tenemos un gran compromiso para que nuestra economía se recupere y contribuir al sostenimiento de los empleos y negocios a través de nuestro Plan de Desarrollo ‘Valle Invencible’, lo más importante que los vallecaucanos recuperen sus ingresos con el respeto de las normas de bioseguridad.



¿Qué propuestas hay para que la economía pueda resurgir?



Cuando surge la pandemia, nuestra primera tarea fue empezar a fortalecer el sistema de salud y garantizar la asistencia humanitaria para las personas más vulnerables. Por eso, en principio, pedimos que la cuarentena se ampliara. Al organizar esa parte, empezamos un trabajo conjunto con los municipios, los gremios y el Gobierno nacional para poder iniciar la apertura de distintos sectores de la economía. Logramos que varios sectores retomaran sus labores, como el de las peluquerías y ahora estamos esperando los pilotos para abrir el sector gastronómico y venimos trabajando para hacer parte de esa apertura gradual del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. El coronavirus no nos la va a ganar, lo vamos a vencer. Por eso estamos trabajando unidos, la Gobernación, el sector privado, los gremios, la academia, el sector salud. Todos estamos haciendo lo necesario para reactivar los diferentes sectores de la economía.

¿Y el empleo?



Según el Dane, con corte a mayo, en el Valle se han perdido 345.000 empleos, 280.000 en el área metropolitana de Cali. Pero nos llegó el momento que he llamado ‘Convi-covid’, es decir, convivir con el covid, no hay vacuna, no hay tratamiento, pero tenemos que reanudar las labores; al coronavirus lo respeto, al hambre le tengo miedo. Vamos a recuperar las actividades en los distintos sectores con los protocolos y las medidas de bioseguridad; estamos trabajando a corto, mediano y largo plazo para lograr la reactivación económica y seguir recuperando los empleos perdidos y la generación de otras ofertas laborales. Esperamos el momento para hacer los pilotos y abrir el sector gastronómico, así como esperamos hacer parte de la apertura gradual del aeropuerto Bonilla Aragón. Para nosotros es importante que la gente recupere sus ingresos y las empresas cuenten con liquidez. Por eso, ya nuestros empresarios y emprendedores cuentan con la línea ‘Valle fesponde’, que lanzamos con Bancóldex, para poner a su disposición 65.100 millones de pesos, de los cuales nosotros aportamos 3.000 millones. Con esto esperamos beneficiar a 1.440 empresas y sostener al menos 20.748 empleos directos e indirectos. La campaña ‘Valle compra Valle’ busca que consumidores y empresarios compren productos y servicios ofrecidos por el tejido empresarial. Son muchas acciones para que la recuperación no tarde tanto. Hace un mes reactivamos más de 100 obras de infraestructura, con 10.000 empleos directos e indirectos. Se producirá un 1’300.000 unidades de alcohol antiséptico en la Industria de Licores del Valle y serán distribuidas por Colombina.



¿Los proyectos en el Plan de Desarrollo?



En nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023, ‘Valle Invencible’, tenemos un capítulo especial de reactivación económica que incluye ocho sectores y con esto esperamos poder sostener 151.000 empleos, con una inversión cercana a los 569.000 millones de pesos. Le hemos dado prioridad a nuestros campesinos para mejorar su producción, para que tengan como sacar sus productos. Con nuestras propias empresas, como la Industria de Licores y la Lotería hemos tenido que adaptarnos a la nueva dinámica que impuso la pandemia y no nos quedamos quietos. Tenemos el alcohol San Martín, que es producido en la ILV y que tiene a Colombina como su distribuidor. Hemos hecho negocios de alta factura como la venta de alcohol extraneutro para la Fábrica de Licores de Antioquia, nos quedamos con un negocio que desde hace muchos años se tenía con Brasil. Contamos con una gran fortaleza en la industria manufacturera, como también en la construcción y el comercio. De esa manera, aspiramos a recuperar gradualmente los algo más de 500.000 empleos que hemos perdido en el departamento. Para ello, nos sobran las iniciativas y el entusiasmo. Ya en anteriores oportunidades durante la historia del Valle del Cauca, nos hemos repuesto de situaciones que suponen más complejidades.



¿Cómo empezó el Valle del Cauca, en materia de obras de infraestructura?

​

Para nadie es un secreto que la pandemia afectó los tiempos de ejecución de las obras en el departamento. Sin embargo, todos los proyectos están en marcha, hemos sido muy estrictos en la aplicación de los protocolos de bioseguridad y puedo decir, por ejemplo, que la doble calzada entre Cali y Candelaria avanza a buen ritmo con un porcentaje de ejecución superior al 70%, el proyecto Menga-Gecolsa-Dapa, que debe quedar listo antes de noviembre, además, estamos trabajando en el puente de Juanchito. Actualmente tenemos obras marchando en 22 municipios del Valle del Cauca y, de la mano del Gobierno nacional, estamos avanzando en la puesta en marcha de la Malla Vial del Valle del Cauca que se convierte en el primer proyecto de Quinta Generación (5G) que empieza a construirse en el país. Estas obras tienen un valor cercano a los 1,16 billones de pesos y según información de la ANI el proyecto saldrá a licitación este mes. También avanzamos con el proyecto del Tren de Cercanías del Valle, sin duda nuestra gran apuesta, que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en su estructuración. Ya se realizaron los estudios de prefactibilidad y ahora estamos enfocados en sacar adelante la factibilidad, el objetivo es iniciar obras en el 2023.



Con la pandemia, ¿qué proyectos de infraestructura claves para la región quedaron sin arrancar o a media marcha. ¿Allí está por ejemplo la doble calzada Buga-Buenaventura? ¿Qué ha pasado con ese proyecto y qué pasará, cuándo se retoman obras para terminarla finalmente y concluir esta larga historia de una obra eterna?



El sueño de terminar la doble calzada a Buenaventura, el corredor vial más importante del país en términos de competitividad, no se detiene. En este proyecto se intervendrán próximamente 8,5 kilómetros nuevos de doble calzada con una inversión de 150 mil millones de pesos. Se espera generar 3.250 empleos directos para la región. Sin duda, un apoyo fundamental para la reactivación económica de nuestro Valle del Cauca. Estas obras incluyen siete kilómetros nuevos de doble calzada en el sector Loboguerrero – Calima; 1,5 kilómetros nuevos de doble calzada en el paso por Loboguerrero, 4 viaductos y 2 puentes. Nosotros ratificamos nuestro compromiso con esta obra, y con el Bloque Regional Parlamentario, y por su puesto con el Invías, seguimos trabajando para que este corredor vial estratégico para la productividad del país y la conectividad del Pacífico colombiano sea realidad. También es importante manifestar que el Gobierno nacional sigue estructurando una concesión para terminar esta vía. Este proceso quedaría listo en el primer trimestre del próximo año.



¿Cuándo arrancan las obras anunciadas por la ministra de Justicia en las cárceles de Cali, Jamundí, Tuluá, Buenaventura, por el tema de los contagios de covid-19, por ejemplo, en Villahermosa para aislar a unos 3.000 presos, ¿teniendo en contra el tiempo y que los contagios siguen avanzando?



Las acciones que se vienen adelantando para el traslado de presos y aliviar el hacinamiento en las cárceles, son acciones que se están realizando de manera inmediata. Celebramos que, de parte del Gobierno nacional, en el largo y mediano plazo, se van a hacer unas construcciones, unas verificaciones de terrenos para la ampliación de las capacidades tanto de la cárcel de Villahermosa como de Jamundí, sabemos que las obras públicas requieren de un tiempo por lo que será en el mediano y largo plazo que estas construcciones se van a ver. Lo importante y lo que tenemos que exaltar es el interés del Gobierno nacional de llevar a cabo estas obras y de dar el visto bueno para avanzar en estas construcciones y ampliaciones.

Para la ampliación de Villahermosa la Gobernación donó el lote, esperamos en el mediano plazo que se hagan los estudios y diseños, lo que demandaría unos ocho meses, y la construcción dos años.



En materia de seguridad, cómo ponerles freno a delitos que han aumentado por el confinamiento mismo, como la violencia intrafamiliar que no es evidente a los ojos. Además, se dispararon los homicidios en los últimos dos meses, sobre todo, en Cali. ¿A qué se debe ese comportamiento?



En el tema de homicidios, tuvimos el semestre con menos homicidios en los últimos 20 años, y gracias a eso mantuvimos la tendencia de reducción del delito como venía ocurriendo en la administración anterior, que es un avance muy importante para el departamento. Esta reducción se logra gracias a un trabajo articulado entre la Fuerza Pública, los alcaldes y nuestra Gobernación del Valle. Para seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana en el Valle del Cauca, vamos a terminar el Centro de Comando y Control, que va a ser el más moderno de Colombia, en Buga, a finales de este año. Vamos a lanzar también el programa de promotores turísticos de seguridad, una apuesta novedosa para combatir la inseguridad ciudadana.



¿Qué balance hace usted de lo más significativo en estos seis primeros meses de mandato?



Lo más significativo ha sido la unión de esfuerzos, la resiliencia y el manifiesto liderazgo. En la adversidad, se volvió a evidenciar el espíritu de solidaridad que distingue a los vallecaucanos y con el que hemos dado ejemplo en el orden nacional. Hemos demostrado que el trabajo en equipo nos permite superar cualquier obstáculo. Al tiempo, supimos reaccionar oportunamente con un fortalecido sistema de salud público y privado, donde se ha priorizado la atención a los pacientes por covid-19. Además, adecuamos en un tiempo récord la clínica ´Valle Solidario´, que está siendo operada por el Hospital Universitario del Valle. Llegamos a todos los municipios a brindarles seguridad alimentaria. Hemos logrado el oportuno respaldo del Gobierno nacional, y nos estamos readaptando para levantarnos victoriosos, porque el ‘Valle Invencible’ lo forjamos con un indesmayable esfuerzo.



CALI