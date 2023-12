El contrato que puso en aprietos al alcalde de Cali y por el que le imputarán cargos

El contrato que tiene en aprietos al alcalde Jorge Iván Ospina es el del alumbrado navideño de 2020. Se realizó bajo la modalidad de convenio interadministrativo, celebrado el 26 de agosto de hace tres años.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali radicó solicitud de formulación de imputación contra el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez; el exdirector

de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESP), Marco Aurelio Vera Díaz, y el exgerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



En el alumbrado participaron Emcali, debido a que es la empresa de servicios públicos de la ciudad y la UAESP es la entidad que dirige, coordina y controla los programas y proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos de conformidad con los planes distritales y nacionales.



El alumbrado navideño de Cali en 2020 fue un alumbrado móvil. Foto: Archivo EL TIEMPO. Juan Pablo Rueda Bustamante

Tenía como objeto implementar el alumbrado navideño en el Distrito Especial de Santiago de Cali para el 2020 por un valor de $ 10.334'292.032

"Los hechos materia de investigación están relacionados con la firma de un contrato

interadministrativo, el cual tenía como objeto implementar el alumbrado navideño en el Distrito Especial de Santiago de Cali para el 2020 por un valor de $ 10.334'292.032. El material probatorio da cuenta de que en la celebración del contrato se habrían desconocido las normas aplicables a la contratación pública", informó la Fiscalía.



El alumbrado navideño en cuestión se llamó 'Cali unida por la vida' fue un alumbrado móvil en vehículos que recorrieron las calles de la ciudad, en diciembre, como la tradicional calle Quinta que une el norte con el sur de Cali.

El alumbrado 'Cali unida por la vida''. Foto: Archivo EL TIEMPO Juan Pablo Rueda Bustamante

El recorrido de inauguración del alumbrado que tiene en el ojo del huracán a Ospina duró cuatro horas aproximadamente ese 7 de diciembre de 2020. Salió del coliseo El Pueblo, en el sur de la ciudad y llegó hasta el barrio Villa del Prado, en el norte.



Hubo recorridos hasta el 7 de enero del 2021 desde las 6:30p.m. hasta las 12:00 p. m.



Debido a que 2020 fue el año en que empezó la pandemia por coronavirus, la enfermedad letal que azotó a todo el planeta, el concepto del alumbrado navideño de aquel entonces fue sobre la prevención de este mal. Por ello, muchas de las figuras del alumbrado representaron a médicos y a enfermeras que combatieron el covid desde hace tres años en Cali.

Para la Fiscalía, hubo irregularidades en el contrato para dicho alumbrado y, por ello, al alcalde Ospina le programaron una audiencia para el próximo 29 de enero

Para la Fiscalía, hubo irregularidades en el contrato para dicho alumbrado y, por ello, al alcalde Ospina le programaron una audiencia para el próximo 29 de enero.



El alcalde Ospina sostuvo: "Cada vez que adelantamos un programa exitoso o una inauguración nos revientan una papeleta".

El alumbrado móvil 'Cali unida por la vida'. Foto: Archivo EL TIEMPO. Juan Pablo Rueda Bustamante

El mandatario de los caleños añadió: "Demostraremos con las respectivas pruebas que no hemos adelantado un contrato sin requisitos previos, delito por el cual me imputa la Fiscalia General. Respetar la institución es fundamental", apuntó el alcalde saliente de Cali, tras el anuncio de la Fiscalía. "Proveer todas las evidencias es una tarea esencial".



El alumbrado móvil 'Cali unida por la vida' hizo alusión a la prevención del coronavirus en ese 2020. Foto: Archivo EL TIEMPO. Juan Pablo Rueda Bustamante

El abogado Élmer Montaña había informado el pasado 13 de diciembre que el alcalde Ospina tendrá la imputación de cargos en la audiencia de enero y explicó que se presentaron denuncias penales contra la alcaldía de Ospina por la que considera hubo una contratación irregular del alumbrado navideño, de Feria de Cali y otros contratos administrativos.



"A mediados del año 2021 comenzamos a hacer seguimientos a esas investigaciones y las respuestas que nos dieron en la Fiscalía siempre fueron las mismas, que estaban recogiendo elementos materiales de prueba. Presentábamos los derechos de petición y esas eran las respuestas que nos daban de manera permanente", dijo Montaña.

El alumbrado 'Cali unida por la vida' fue móvil y sobre la prevención del coronavirus en la ciudad. Foto: Archivo EL TIEMPO. Juan Pablo Rueda

En 2022, según Montaña, un investigador de la Fiscalía dijo que esas investigaciones estaban surtidas desde 2021. El abogado expresó: "Había orden del nivel central en el sentido de no tomar ninguna decisión en contra del alcalde de Cali hasta que no terminara su período. Eso nos pareció realmente inaudito, no podíamos creer que se había impartido esa orden".



Aseguró que sí existe la prueba de que la investigación siguió avanzando y que la denuncia frente al alumbrado "se ha dispuesto por parte de la Fiscalía, citarlo a audiencia de imputación misma que ya fue solicitada ante un juez de control de garantías y que habrá de celebrarse el próximo 22 de enero de 2024", dijo Montaña.



CALI