El contrato por el que piden cuentas a Gobernación del Valle

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 y llamó como presuntos responsables fiscales a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; su Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Nataly Toro Pardo, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca (Corpovalle).



Les piden aclarar presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Según la Contraloría, el presunto sobrecosto al patrimonio del Estado se presentaría en el mayor valor de los productos adquiridos para 10.176 kits de asistencia alimentaria con el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 de 30 de marzo de 2020 y otrosí 1.230.02.59.2.3313 -1 de 12 de mayo de 2020.



Este presunto mayor valor fue estimado en $311.935.026, sin indexar, que porcentualmente corresponde al 16.12% del valor del contrato interadministrativo, y se determinó al comparar los precios del proveedor Corpovalle.



Adrián Zamora, director de la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle (Corpovalle), operador del contrato por $2.330.517.483, para la asistencia alimentaria de 5.088 adultos mayores en el departamento, sostiene que, ante los entes de control como Procuraduría y Contraloría, e incluso ante la Comisión Regional de Moralización, presentó la documentación que permite verificar que está bajo el amparo de la norma todo el proceso realizado para la compra y distribución de las ayudas humanitarias.



Sobre el precio de los kits de alimentos entregados a los adultos mayores, el funcionario declaró que se realizó un análisis de precios de cada uno de los ítems que lo componen y se comparó con los de almacenes como Éxito, La 14 y Jumbo. Además, se hizo un análisis del mecanismo de agregación de demanda en Colombia Compra Eficiente, con algunos ítems del kit, y adicional a esto se consultó el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario SIPSA-DANE, los precios que están reportados para los mayoristas en Cali.

“La @CGR_Colombia es otra, hoy tenemos nuevas herramientas para hacer fiscal en línea y en tiempo real. Eso nos ha permitido ponerle #LaLupa a los 3.1 billones de pesos que se destinaron a la atención de la emergencia por #Covid”: @pipecordoba en @NoticiasRCN con @JuanLozano_R pic.twitter.com/wAM7jIPYwG — Contraloría General (@CGR_Colombia) May 22, 2020

Afirmó que “el contrato interadministrativo nace de la necesidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación del Valle de contar con un operador que pudiese adquirir los alimentos en las condiciones que el mercado estaba imponiendo y, segundo, garantizar la operación logística y las acciones sanitarias para la prevención de la transmisión del covid-19”. Una necesidad adicional era que se contara con la capacidad de apalancar financieramente la operación".



Corpovalle es una entidad de carácter mixto con participación del departamento y organizaciones no gubernamentales, creada hace 25 años. Según Zamora, tiene la capacidad financiera, la experiencia y el conocimiento de la cadena de suministro en el departamento, aspectos tenidos en cuenta a la hora de firmar el contrato No. 1.230.02-59.2-3313 del 30 de marzo de 2020, que tiene como objeto: “Brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a los adultos mayores de los centros de protección, Centro Vida y Centro Día, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la resolución 470 de 2020, emitida el día 20 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social”.



“En todos los escenarios de consulta, el valor de los alimentos del kit que es de $165.650, está por debajo. De hecho, el mayor valor que encontramos en SIPSA fue de $189.611 y el menor de $166.919, dentro de los precios de referencia del Dane. Sin embargo, al comparar con los precios en supermercados el valor era mucho más alto”, añadió.



Zamora indicó que los análisis de precios fueron realizados en el momento adecuado y comprendiendo la dinámica del mercado, tal cual como es sugerido por el Consejo de Estado en recientes sentencias



Sostiene que no hay irregularidades, ni sobrecostos en la compra de los 10.176 kits de asistencia alimentaria, para ello afirmó que cada kit alimentario tuvo un costo individual de $165.650. “Es un kit bastante grande, pesa 22 kilos, tiene 19 ítems en su composición y una característica de calidad hiperproteica y baja en carbohidratos adaptada a la guía técnica de la OMS para atención a este tipo de poblaciones en situación de emergencia”.



Cada kit alimentario está conformado por “dos libras de azúcar, una libra de panela, cuatro latas de atún lomitos en aceite de girasol, cuatro latas de sardinas, 30 huevos AA, cinco libras de arroz, dos libras de harina, dos libras de espaguetis, dos libras de mantequilla, dos litros de aceite, 760 gramos de leche entera en polvo, 3 libras de frijoles, 3 libras de lentejas, 3 libras de garbanzo, 3 libras de blanquillos, 2 libras de sal, 1 libra de café, 2 jabones de baño y 2 jabones de barra azul”. Zamora dijo que ya se le han entregado todas las evidencias a los entes de control y los valores de cada uno de los productos que conforman estos kits alimentarios, son públicos y están ajustados a los valores del mercado.



