‘El contagio de coronavirus ya no es solo por los viajeros’

El Valle del Cauca y todo el país entraron en la etapa de mitigación del coronavirus.

Cuando la enfermedad empezó a detectarse en Cali y en la región, así como en otras ciudades del territorio nacional se hablaba de prevención de covid-19. Era la época cuando en Bogotá se registró el primer caso que llegó importado a Colombia.

Pero ya cuando en el Valle del Cauca se confirmó el primer caso, reportado en Buga y que semanas después fue dado de alta, todo el país estaba en la etapa de contención y por eso, la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestaron, en ese entonces, la necesidad del toque de queda y de empezar a resguardarse en la casa, en caso de tener los síntomas del coronavirus, con tos, fiebre, dolor de garganta y problemas respiratorios agudos.



Pero ahora, cuando todo el país vive el aislamiento obligatorio o cuarentena a partir del 25 de marzo, la etapa para enfrentar la enfermedad es la de mitigación. No se pudo contener porque circula con más avance en ciudades de Colombia y del Valle del Cauca. Llegó a municipios principales y hasta pequeños, como San Pedro, La Unión, Trujillo, Ulloa, Calima El Darién o El Dovio, que ya tienen un caso, respectivamente.

La gobernadora dijo que avanzan las medidas que se han tomado frente a esta emergencia con acciones y estrategias que son necesarias para enfrentar la pandemia.



“Pasamos a etapa de mitigación lo que quiere decir que es necesario seguir con las medidas”, dijo Roldán.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó, además, que la fase de mitigación se da porque algunos de los casos no tienen nexo epidemiológico, es decir, personas que no estuvieron en contacto con otras que llegaron del exterior contagiadas”. Es por ello que la funcionaria recalcó la importancia del uso de tapabocas, especialmente, en ciudades como Cali, Palmira y Yumbo.



En esta etapa, las mismas autoridades nacionales, regionales y locales adviertenlo difícil que es contener un virus de orden respiratorio. “En Cali debemos usar tapabocas porque la cadena se perdió”, dijo Lesmes y recomendó continuar con el aislamiento y las medidas de higiene. Dijo que hay una docena de personas hospitalizadas, siete en unidades de cuidados intensivos con cinco personas que han muerto; tenían entre 19 y 70 años.



El Instituto Nacional de Salud reportaba el viernes, 165 enfermos en todo el Valle del Cauca, donde la Cruz Roja reportó necesitar 6.000 unidades de sangre para el departamento. Hasta el pasado 2 de abril, se habían registrado 88 pacientes en Cali, con base en datos recogidos por el programa ‘Cali Cómo Vamos’. En Palmira había 20; Cartago con 6; y Tuluá, con 3.



Sobre la joven de 19 años que murió en Cali, luego de ser trasladada de Santander de Quilichao, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, precisó que era una paciente especial con problemas neurológicos y cardíacos. Pero se desconoce dónde se contagió, debido a que es difícil identificar casos importados o autóctonos.



CALI