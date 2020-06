El comercio de Cali arrancó su piloto y desafío para 140.000 empleos

Llegó el día anhelado en los centros comerciales Unicentro, Cosmocentro, Chipichape, Único y Jardín Plaza, así como en 3.400 locales del corazón de Cali.

Empresarios y empleados madrugaron a la reapertura, luego de que el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, habían insistido al Gobierno Nacional en que Cali no se quedara atrás y así garantizar 140.000 empleos.

Además, como lo ratificó el alcalde Ospina ante el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el viceministro del Interior, Daniel Palacios, durante su visita a Cali, “los centros comerciales están preparados para hacer cumplir los protocolos de bioseguridad con sus clientos y los mismos empleados.

El gerente de Unicentro, Germán Jaramillo, se mostró complacido e indicó que esta preparación venía desde hace más de una semana. Así mismo señaló que niños de 12 años o menos edad ni adultos de 70 años o más. Jaramillo manifestó que las áreas que compartían niños y adultos mayores están aún restringidas.



“Si tiene más de 37 grados de temperatura, no se puede entrar, si no tiene tapabocas, no puede entrar. Cada espacio tiene el 30 por ciento de ocupación, entonces que hayan 4 metros cuadrados en donde la persona se pueda mover libremente. Hay señales para guardar la distancia, alcohol glicerinado y lavamanos en los pasillos”, dijo el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés.



En Jardín Plaza, sus directivas explicaron que los locales tienen demarcados los números de personas que pueden estar, según los metros cuadrados, además de que se piden normas de higiene como limpieza de manos constante.



Albeiro Aristizábal, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro de Cali (Grecoentro), dijo que los comerciantes de la calles 13 y 15 con carreras 5 y 9, han sido disciplinados para esta reapertura que permitirá que 10.000 personas vuelvan a sus labores para tener fuente de ingresos. En el centro de Cali hay circuitos de tamizaje dentro de las 12 manzanas autorizadas para que la actividad comercial se retome. Pese a las recomendaciones, en las céntricas calles seobservaron cientos de personas, muchas de las cuales, no conservan



“Tenemos lavamanos, termómetros y desinfección. Nosotros estamos cumpliendo, pero los clientes también deben cumplir con los protocolos”, dijo Aristizábal. “Hay un cordón de bioseguridad, donde garantizamos más la salud, que la misma venta”, añadió “No es una reapertura por abrir, es con sentido de salud, donde nosotros como Grecocentro estamos comprometidos”, dijo Aristizábal.



El sector hotelero de Cali espera su reactivación. Francisco Lozano, gerente de hoteles Dann, informó que desde el lunes pasado abrieron con rigurosos protocolos de bioseguridad. Antes de registrarse, los huéspedes, que hacen parte de las excepciones del decreto de aislamiento, deben pasar por un chequeo de temperatura, entregar datos y su equipaje es desinfectado. Están habilitados el lobby; habitaciones y restaurantes para los huéspedes. Están cerrados las piscinas, los gimnasios, los spa, los bares y los salones de reuniones.



Sin embargo, dueños de moteles en Cali, como Humberto Villegas, dijeron que muchos de estos establecimientos, entre los más de 5.000 matriculados ante la Cámara de Comercio de la ciudad, están quebrados. Los hoteles han ido abriendo Es por eso que los moteles le piden al Alcalde que les permitan aplicar protocolos para unirse a la reapertura de la economía, a partir del lunes.



Este viernes, el grupo caza-covid encontró a 14 personas en un motel del centro.



CALI