Las paredes, algunas fachadas e interiores en el antiguo convento agustiniano que se convirtió en el primer colegio de Cali desde hace 200 años, dejan ver el clamor por una intervención en obras que todavía no se inicia.

Esta institución educativa es el colegio Santa Librada, que fue fundado por Francisco de Paula Santander y cumple hoy dos siglos de historia, pero muchos señalan que los actos que se realizarán en el colegio tienen un sinsabor.



(Lea también: Saquearon iglesia de Cali: se llevaron hasta los televisores para revenderlos)



Egresados, docentes y algunos concejales consideran que se quedaron en promesas las obras anunciadas el año pasado para convertir el Santa Librada en una ciudadela educativa con una inversión estimada en $ 50.000 millones. En la actualidad, todo el colegio con sus sedes tiene 2.400 estudiantes; 1.200 están en la principal, pero se podrían recibir a 1.800, aunque su capacidad es para 4.500.



Entre los inmuebles que aún permanecen cerrados están 14 de 50 salones, dos auditorios, tres salas de sistemas, la de profesores, dos de coordinación, los baños de docentes, la torre del reloj y la zona del monumento del águila. Esta última está en un área donde el riesgo de derrumbe ha sido altísimo.



(Además: Descubren bandas 'la oficina' y 'las deshuesadoras' en centro del Valle)



Inclusive, directivas han venido sosteniendo que el clamor no empezó en 2022, sino desde 2017.



El alcalde Jorge Iván Ospina había manifestado fijar una ruta para este 2023 con el fin de convertir el plantel en una gran ciudadela educativa. En esa transformación no solo se iban a buscar los recursos para el arreglo inmediato de los salones y de todas las áreas afectadas.



(Lea también: Andrés Escobar lanza campaña política y le aplazan la audiencia)



En el proyecto prometido en la Alcaldía se estableció que el colegio se embelleciera en una conexión con cambios en la calle Quinta, pues un costado del plantel conecta con este corredor.



En esta ciudadela educativa, los cambios estructurales también implicaban la recuperación de la biblioteca y hasta del museo del plantel.



Pero el malestar por las demoras en los trabajos lo siente el egresado Julián Bonilla, quien con la economista Juana Peláez interpuso el año pasado una acción popular que motivó al Juzgado Noveno Administrativo al cierre de los 14 salones. En ese entonces también hubo un cabildo abierto con concejales, el alcalde y la comunidad educativa que aún pide ayuda.



La rectora del colegio, Mónica Medina, dijo que si bien estas obras no han empezado, resaltando que el año pasado el alcalde de Cali buscó 5.000 millones de pesos, recalcó que el interés de la institución es no avivar campañas preelectorales.



“No vamos a ocultar incumplimientos, pero nos interesa destacar los 200 años del colegio”, reiteró la rectora Medina.



Añadió que por ello, la conmemoración de estos dos siglos empezó ayer con una eucaristía en la Catedral de San Pedro, en el centro caleño.



Hoy habrá actos de declaración y reconocimiento a ilustres egresados, como el ingeniero Lucio Chiquito Caicedo, reconocido en el país y sociofundador de las Empresas Municipales de Medellín (EMP); el poeta Jotamario Arbeláez, y el historiador y exrector libraduno Ramón Atehortúa.



(Lea también: En menos de 5 segundos roban retrovisores en un trancón y a plena luz del día)

​

Otros miembros del colegio indicaron que los 200 años no pueden verse opacados por intereses políticos.



El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, dijo sobre las obras: “Los temas de infraestructura no se resuelven tan rápido como uno quisiera y más cuando hay una situación de orden legal con el predio del colegio”.



Explicó que para que la Alcaldía haga inversión en el Santa Librada debe pasar a manos del distrito porque no lo está y para ello se requiere el trámite en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en Cali, gestión que todavía no se ha solucionado.

Para que la Alcaldía haga inversión en el Santa Librada debe pasar al distrito porque no lo está y para ello se requiere el trámite en la Oficina de Registro, en Cali, que todavía no se ha solucionado FACEBOOK

TWITTER

“Metimos los documentos y los rechazaron. Luego, interpusimos recurso de reposición”, anotó. También señaló que los diseños de la ciudadela educativa “se han venido adelantando. Después vendrá la curaduría y sacar permiso para inversión en infraestructura. Esto puede tomar tres meses”.



Planteó que después se hará la licitación. “Todo esto toma tiempo”, expresó.



El funcionario indicó que esta alcaldía trabajará en un fondo para dejar dineros asegurados, porque ya le queda este año y no podrá ver avances de la ciudadela que serán para el próximo gobierno.



Serían, por lo menos, $ 30.000 millones para el fondo. Agregó que se espera la visita del presidente Gustavo Petro por los 200 años, al tiempo que dijo que la Alcaldía acompaña la conmemoración del bicentenario.



Pero el concejal Roberto Rodríguez cuestionó que el colegio republicano no avanza en su recuperación. El concejal Fabio Arroyave considera que el colegio no puede seguir en un riesgo y que es un ícono de Cali y la concejala Ana Erazo también se sumó al clamor y lo ha hecho desde 2022, enfatizando en que años atrás se habían reubicado a 400 estudiantes por el cierre de 19 salones deteriorados.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI