Centro de Bienestar Animal tendrá veterinario abierto a la comunidad

El Centro de Bienestar Animal, uno de los proyectos más importantes de la Administración Distrital, no solo atenderá a los animales víctimas del maltrato y el abandono, también contará con una clínica veterinaria de alto nivel para el servicio de todos los caleños.



De esta manera lo dio a conocer la asesora de despacho, Liliana Sierra, quien destacó que la ciudad será pionera en tener “un hospital o clínica veterinaria con una tecnología y unos servicios importantes que generarán unos recursos”.

“No solamente los van a usar los animales maltratados o abandonados que no tienen dueño, sino que también estarán abiertos al público en general. Cualquier ciudadano podrá acceder a unos servicios veterinarios de altísima calidad”, explicó Sierra, y agregó que la idea es “manejar precios diferenciales”.



(Lea también: Así será el ‘colador gigante’ que suministrará agua limpia a Cali)



En cuanto a la ruta te atención del proyecto de Centro de Bienestar animal, la funcionaria explicó que si por ejemplo, un perro es maltratado y hay una denuncia, la Policía deberá presentarse al sitio y llevarlo a un veterinario del Centro de Bienestar, quien se encargará de emitir un concepto si el animal fue maltratado o no, entonces “lo aprehenden, se lo llevan para el Centro y allí pasa a la parte de cuidado; se recupera y cuando esté listo para dar en adopción, los profesionales del área harán todas las gestiones para que se pueda ir donde una familia”.



Precisamente el tema de la adopción hará parte de uno de los programas más importantes en este escenario. Es por eso que la funcionaria precisa que el objetivo con un animal que rescatan o rehabilitan en el Centro, no es que ese quede en ese lugar, sino darles un albergue temporal donde se puedan recuperar.



(Lea también: Conozca la distribución del Centro de Bienestar Animal de Cali)



“La idea es que todo animal doméstico tenga un hogar donde lo quieran y sea parte de la familia. Entonces buscaremos esos adoptantes idóneos”, agrega.



Cabe recordar que el Centro de Bienestar Animal tiene una inversión estimada de 14.000 millones de pesos y se espera que su construcción empiece en el primer semestre de 2021.



CALI

Más contenido de Colombia

- Roldanillo, el pueblo donde los niños respiran y sienten el arte



- Audios de abogada, prueba de Fiscalía contra director de URI en Cali



- Universitaria da ejemplo de resistencia tras grave accidente en cicla