Una de las características esenciales del capitalismo global es la concentración de la producción y del capital a una escala jamás vista en otros tiempos, lo que no deben identificarse con la acumulación de los medios de la producción (edificios, maquinaria, materias primas, tecnología, etc).



Estos medios de la producción son utilizados "con el fin de obtener inmensas ganancias en medio de la lucha competitiva en la que los capitalistas se ven obligados a invertir parte de su capital en la producción para no sucumbir ni arruinarse frente a los demás capitalistas, dando lugar a la constitución de grandes monopolios comerciales, industriales, de transporte y bancarios que se fusionan entre sí para dar origen al gran capital financiero y a la denominada oligarquía nacional e internacional".

Esta es parte de una reflexión y análisis que elaboraron los abogados y veedores ciudadanos de Cali Pablo Borrero y Luz Betty Jiménez de Borrero con el nombre de 'El capitalismo en tiempos de la globalización'.



El documento se divide en cinco capítulos con concisas explicaciones. En la introducción explican 'El capitalismo en tiempos de la globalización'.



El primer capítulo se relaciona con 'Características del capitalismo globalizado'. El segundo capítulo es 'Contradicciones y conflictos del mundo capitalista globalizado'. El tercer capítulo habla de quiénes son los beneficiarios con la globalización capitalista.



El cuarto capítulo tiene por nombre 'El declive del capitalismo global'. El quinto y último es 'Papel de la ideología en la economía globalizada'.



El documento cuenta con tres anexos. El primero es 'Liberalización del comercio y/proteccionismo. El segundo anexo se llama 'Auge del populismo y sus efectos políticos' y el tercero es 'El neocolonialismo en tiempos de la globalización'.



Según los autores, "la relación económica de los países menos desarrollados respecto de los más desarrollados en virtud del cambio no equivalente les ha permitido a los monopolios vender sus mercancías a los países dependientes a precios muy elevados en América Latina, África e incluso a países de la comunidad europea, en tanto que aquellos les compran a precios extraordinariamente bajos los pocos bienes que exportan".



Anotan que "los países capitalistas del mundo desarrollado han convertido a las naciones menos desarrolladas, en apéndices agrarios y proveedores de materias primas con lo cual, países adquieren un desarrollo precario y subordinado a las necesidades y requerimientos de los monopolios transnacionales, circunstancia ésta que se ha visto agravada en contra de los países exportadores con la reducción de los precios a nivel internacional (...). Dicen además, que con ello se genera "una mayor dependencia y aplazamiento del progreso económico y técnico que han hecho de la globalización capitalista una forma de explotación más elevada, que se refleja en los índices de pobreza, miseria y desigualdad social".



En otro de los apartes del libro señalan que existe un declive del capitalismo global y esto no es casual. "Ni depende simplemente de la voluntad de las fuerzas económicas y políticas que dominan la sociedad. Dicho proceso se manifiesta cuando en medio de las crisis más profundas y recurrentes del sistema se comienzan a presentar índices cada vez más bajos del crecimiento económico y desarrollo social y aumento del parasitismo de sus clases dominantes., que ya no cuentan con la vitalidad para dirigir los asuntos del Estado, lo cual tiende a extenderse y a intensificarse generando un proceso de descomposición a todos los niveles de la vida social".



