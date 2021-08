‘Le pedí que me matara’, dice víctima de abusador en serie

La Fiscalía sostiene que hay pruebas gracias a reconocimientos fotográficos, drones, llamadas y hasta mensajes de WhatsApp para determinar que el detenido sea el responsable de 10 abusos sexuales y 44 hurtos.



El juzgado 33 Penal Municipal de Cali, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuros en contra del detenido, de 31 años, como el abusador que ha venido causando pavor en los parques del sur.



El hombre, de 1,89 de estatura, se declaró inocente y su defensor pidió claridad sobre las presuntas pruebas en su contra.



En la noche del 9 de abril pasado, una mujer sufrió casi hora y media de miedo. Cuenta que se había sentado debajo de un árbol, llorando, a un lado del jarillón del río Meléndez, en inmediaciones del barrio El Caney, sur de Cali.



Era un momento de su vida amargo, pero nunca espero que se volviera esa pesadilla. Tenía problemas personales y hasta sentía deseos de causarse la muerte con veneno.



En esa situación estaba cuando sintió unas pisadas en esa orilla donde hay guaduales y otra clase de vegetación. Miró y ya detrás había llegado un hombre de gorra y tapabocas. De un carriel, él sacó un arma y le dijo que le entregara todo. Ella le pasó 30.000 pesos y el celular, bajo la insistencia de "¿qué más tenés?".



Entonces, el asaltante le dijo "párate y vamos a echarnos un polvito". Le respondió llorando que prefería que la matara. Pero la fue llevando a un rincón del jarillón y la violó.



La mujer, asustada, no sabía qué hacer en ese sitio oscuro, pero venció el miedo buscando salvar su vida. Empezó a hablarle y le preguntó por qué hacía esa clase de cosas. El hombre le contó que lo estaban buscando y otros detalles de su vida.

Le devolvió el celular

De un momento a otro, la interrogó sobre por qué estaba sola en ese parque. En su relato, la víctima cuenta que se 'tiró al abandono' para ver si lo conmovía, que era pobre y su familia no la consideraba para nada. Ël le dijo que no hablara así, que era una 'negra linda'.



Ese hombre, alto y fornido, se sentó a su lado. Le miró una cadena y le registró el bolso, en el que encontró otros 50.000 pesos. Le aseguró que era la primera mujer de tez negra porque seleccionaba a 'blanquitas picadas'. Que quería seguir en contacto y ella le respondió que ni siquiera tendría teléfono porque se lo estaba robando. Él se lo devolvió y le pidió el número. Le dijo que no le devolvería la pata porque la necesitaba para comprar unas balas.



La mujer narra que tomó fuerzas y se incorporó con el temor de recibir un tiro por todo lo que ese hombre le había contado. Ella dice que, en su angustia, le pidió que la acompañara hasta la casa, pero él le dijo que lo iba a 'sapear'. Se fue caminando, con miedo, y solo unos metros más adelante se encontró a su familia que venía a buscarla. Casi coinciden con el abusador.

Una llamada y un mensaje de WhatsApp

La víctima dice que jamás pensó que una semana después escucharía esa voz por el celular. 'Buenas', dijo y agregó el nombre de ella. Reconoció su voz porque es peculiar, diferente. "Le colgué de una, asustada, pero me escribió por WhatsApp. Jamás me imaginé que lo haría. De inmediato, lo bloqueé".



La mujer ha debido permanecer en tratamiento psicológicos. Le duele que entre las víctimas esté una menor de 13 años.



El abogado Pedro Soto, como defensor de oficio, dijo que se deben probar las acusaciones y que una persona que viene de una situación de crisis, puede tener confusión y dar datos que no correspondan a la realidad.

Otros testimonios

El testimonio de la mujer no es el único que maneja la Fiscalía. El 25 de noviembre una pareja se dirigió al parque de El Ingenio a buscar un momento íntimo, De repente, en esa oscuridad de las 9 de la noche, apareció el abusador que dominó al hombre y obligó a la mujer a prácticas sexuales.



En febrero de este año, hacia las 8:00 de la noche, fue una pareja de adolescentes, a orilla del Meléndez, inmediaciones del sector de El Ingenio, donde estarían buscando ardillas. El agresor hizo que el muchacho se acostara bocabajo y abusó de la mujer.



El sospechoso fue capturado lunes 2 de agosto por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuando se encontraba departiendo en un establecimiento comercial, en el barrio Puerto Mallarino.



La Fiscalía, bajo la dirección seccional de John Freddy Encinales, espera que este operativo permita determinar otras víctimas de la misma persona. Hay 44 hurtos denunciados en el sector.

