La lucha por cerrar la que se convirtió en una billonaria deuda para las Empresas Municipales de Cali (Emcali) con la Nación acaba de dar otro paso.



El Gobierno decidió apoyar dar fin al pago que la capital vallecaucana viene haciendo de ese pasivo, una proposición quede así en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el proceso, congresistas y sindicalistas han elevado peticiones ante el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y el director de Crédito Público, José Roberto Acosta. Se ha contado con apoyo de bancada parlamentaria y algunos gremios.



El alcalde Jorge Iván Ospina agradeció a la familia Emcali ese logro del Sindicato, gerencia, bancada y administración para que cese una deuda que ha sido injusta porque desde el inicio se planteó la cofinanciación de un crédito y lo estaba asumiendo solo la ciudad. Dijo que así se le hizo saber al presidente Gustavo Petro.



La obligación corresponde a un préstamo que Emcali asumió con un banco japonés a mediados de los años 90 para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar).



En 1997, en la gerencia de la Ptar Cañaveralejo se manifestó que no había preguntas y cuestionamientos sobre la contratación de un consorcio internacional de cinco firmas para una obra que inicialmente se contemplaba en US $ 83.000 millones.



El proyecto de la Ptar empezó con polémica desde la licitación que fue declarada desierta cuando dos consorcios presentaron propuestas económicas por unos

US $ 160 millones de dólares, superando el precio establecido por Emcali.



Se declaró desierta y luego se contrató de manera directa con un consorcio de cinco de las firmas ( entre ellas Odebrecht) que se presentaron en la primera oferta.



La firma del contrato de la obra al consorcio integrado por las empresas Constructora Norberth Odebrech de Brasil, Mitsubishi, Corporation de Japón, Degremont S.A. Colombia, Degremont S.A. Argentina y Conciviles S.A. de Colombia, se realizó el 6 de junio de 1997 y se dio un mes de plazo para iniciar la construcción.



En esa ocasión, la Procuraduría recomendó a Emcali acatar estrictamente los alcances de una resolución de solicitud de cotización con la que abrió la primera licitación para las obras de la Ptar, que permitía a todos los proponentes participar en igualdad de condiciones, sin que medie discriminación alguna.



En 1998, el entonces gerente de Emcali, José Maria Zambrano, iba a dar por terminado el contrato por vicios de nulidad, pero no hubo acuerdo con el gobierno local.



Durante 12 años se registraron obstáculos para la financiación de la Ptar y definición de su diseño técnico.



La planta de tratamiento de aguas residuales se construyó en un lote de 22 hectáreas, en terrenos ubicados entre el barrio Alfonso López y Pertecuy, en el nororiente caleño.



En abril del 2000, Emcali fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, ante la crisis de la empresa y señalamiento de presunta corrupción.



En ese entonces, la Nación asumió los pagos del crédito por la Ptar.



Pero transcurrieron 13 años y la Nación empezó a cobrar los pagos por el crédito que había asumido.



Estos cobros sucedieron a partir de ese 2013, cuando fue levantada la intervención y se dispuso que Emcali debía pagarle a la Nación cerca de un billón de pesos, pese a que desde 1995, el gobierno de Ernesto Samper había dejado un Conpes en el que la Nación debía asumir el 80 por ciento de la deuda.



En 2015, con el gobierno pasado de Cali, se extendieron los plazos de estos pagos. Pero en Emcali sostuvieron que no se hizo cumplir el compromiso de la deuda.



La lucha ha sido prolongada. El Sindicato de Trabajadores (Sintraemcali), seguido por la Unión Sindical USE), con la voz de los senadores Wilson Arias y Alexander López han insistido en la validez de ese documento y pidieron trato similar a la condonación del Metro de Medellín o ahora con Electrocaribe.



El 12 de abril de este 2023, la Comisión IV del Senado aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para tratar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la extinción de la deuda de Emcali con Nación. Era una proposición de los senadores Wilson Arias y abraham Jiménez.

El hoy gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, anunció que el Gobierno acompañó la proposición presentada por el senador Wilson Arias ante la Comisión Cuarta del Senado para que se extinga la deuda.



Soto dijo que es una obligación de un billón 100.000 millones de pesos en proyección a 10 años. “Significa que no se tendrías que pagar a la Nación y se podría reinvertir en los sectores de de acueducto y allcantarillado, que ya venimos avanzando. Igualmente para energía y telecomunicacicones”.



En ese empeño lo acompañaron congresistas Jorge Alejandro Ocampo, Alfredo Mondragón, Cristian Garcés y la bancada parlamentaria.

Sergio Mauricio Zamora señala que "es una excelente noticia para Cali y la región. El gobierno del cambio les cumple a los usuarios. La extinción de la deuda de Emcali con la Nación debe garantizar inversiones para mejorar calidad de los servicios públicos y tarifas justas".



En el proceso hubo respaldo de algunos gremios. Se gestionó ante el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y el director de Crédito Público, José Acosta.



David Vargas, presidente del SIntraemcali, dijo que "las Empresas Municipales de Cali le ha transferido a la Nación más de $ 900.000 millones, lo que demuestra que la Empresa ya pagó lo que efectivamente era".

