El barrio San Antonio busca tener su propio día sin carro

l pasado 23 de septiembre Cali tuvo su día sin carro y sin moto, de las calles debían salirn cerca de 800.000 vehículos, aunque 144 de ellos infringieron la norma. La ciudad se vio más calmada, menos bulliciosa y con menos partículas contaminantes. Muchos caleños, a través de las redes sociales, pedían que la jornada se repitiera al menos una vez al mes.

A quienes les sonó esta idea fue a los residentes en San Antonio, cuyas callecitas estrechas no resisten la congestión vehicular producto del crecimiento de su actividad comercial. En este barrio trabajan en la idea de tener su propio día sin carro, aún no han decidido si será en octubre o en noviembre, pero será una hecho.



“Es una iniciativa que viene de la subsecretaría de Cultura, lo que se quiere hacer es una trabajo de conciencia ciudadana de cómo utilizar un barrio patrimonial debido a que sus calles y su propia morfología no permiten esa densificación de tanto vehículo y como ha tenido un crecimiento en su actividad comercial, hotelera y gastronómica, estamos buscando con estas dinámicas minimizar el impacto negativo que genera el vehículo en el barrio”, comentó Jhon Ángel, miembro de la junta de acción comunal de San Antonio.



“Estamos estudiando si lo hacemos un viernes o un sábado, pensamos que lo ideal sería un sábado, día en que se puede compartir en familia; que el uso del barrio sea desde temprana hora, que la gente pueda darle uso al parque y al espacio de la iglesia, monumento nacional muy frecuentado por los caleños y turistas, pero siempre, con esa vocación cultural, para que se vuelva una dinámica repetitiva hacia un futuro y que el barrio se pueda blindar de esa manera positiva”, agregó Ángel.



También se espera que los establecimientos de comercio hagan sus propuestas para la sosteniblidad.



Para fijar la fecha del día sin carro se busca un consenso entre la junta de acción comunal, la organización que congrega a los establecimiento de comercio del barrio, la organización que concentra a los hoteles y hostales de la zona y la Fundación de Vecinos.



“Hay una conciencia clara de mitigar el tema de la movilidad que es un problema no solo del barrio, sino de toda la ciudad”, recalca Ángel.



San Antonio solía ser el barrio bohemio de Cali, pero con el paso de los años ha propuesto espacios diferentes. Ahora se mueve mucho la actividad comercial y lo que buscan los vecinos con medidas como la de San Antonio sin carro es que no termine por desplazar la actividad cultural y menos la vecindad. Los restaurantes son visitados por los huéspedes de los hoteles del oeste.



En el barrio San Antonio se tiene un censo de 170 establecimientos con diferentes actividades, se encuentran tiendas de barrio, hostales, restaurantes, tiendas de pulguero, teatros y casas de artesanos.



La actividad es heterogénea, aunque en el último año se ha enfocado hacia lo gastronómico.