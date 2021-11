El bailarín que con movimientos unió a Francia al ritmo de Cali

Movimientos sutiles y cuidadosos que contrastan con acrobacias explosivas, cargadas con pasos electrizantes a ritmo de da hip hop, son los que realizan jóvenes bailarines caleños durante una coreografía de danza urbana.



En la batuta de este montaje estaba el reconocido coreógrafo franco-senegalés Babacar Cissé, quien desde hace varios días venía trabajando con los jóvenes en el Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca ‘La Licorera’, como parte de una de las actividades previas a la Bienal Internacional de Danza de Cali.



Para el maestro Cissé, quien es uno de los referentes de la cultura urbana en el continente europeo y junto con la compañía Accrorap ha recorrido algunos de los mejores escenarios de danza del mundo, acompañar procesos artísticos en Cali los considera nuevas experiencias.

“Es algo interesante para mí poder compartir la experiencia, darles las claves para que ellos a su vez puedan crear entender los códigos de la escena y poder evolucionar como bailarines en la danza, en especial, en Cali”, comentó Cissé, también conocido como ‘Bouba’.



Sobre el montaje creado explica que fue de manera libre en la que no hay conceptos particulares, solo “se trata de hablarles a ellos, de cuestionar cómo se hace un espectáculo, cómo se trae un mensaje al escenario y cómo en equipo se escribe algo para presentarle a un público”.



“Fueron semanas donde no había algo preciso; fue muy abierto, estaba siempre yo a la disposición de lo que ellos necesitaran para guiarlos en esa búsqueda de la creatividad y de expresarse”, agrega ‘Bouba’.



La vida de Babacar Cissé ha sido el hip hop, razón por la cual considera que esta expresión cultural en la vida de los jóvenes va más allá de lo artístico.



“El hip hop, un baile de la calle, un baile que permite a cualquier persona expresarse; es completamente libre, abierto, que pertenece a cada uno, y es extraordinario. Quiere decir que así no tenga nada en el bolsillo yo puedo ir y entrenar con ellos en la calle”, dijo ‘bouba’.



Y agregó: Ahora estos bailarines tienen 10 o 15 o 20 años de baile y en estos momentos ellos necesitan compañía para que el baile salga de la calle y se pueda llevar a Europa por ejemplo, a Francia, porque tienen muchas cosas para decir, para contar y van a dar un aporte extra a favor del arte”.



El director artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali, Juan Pablo López, explica que Babacar Cissé se había presentado en la Bienal del 2019 con la compañía Accrorap, la cual considera como una de las mejores del mundo.



“Cuando vino su director a Cali estuvimos hablando sobre maneras de crear puentes entre Francia y Colombia a través de la danza. Y uno de esos fue precisamente establecer puentes desde la formación. En ese sentido la idea fue hacer esta conexión con Babacar y con estos chicos del Laboratorio”, detalla López.

